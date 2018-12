După remiza cu UTA, SSC Farul iernează pe loc retrogradabil

Ultimul joc susţinut în acest an de SSC Farul în Liga a 2-a nu a adus şi victoria mult dorită, rezultatul de egalitate din partida cu UTA Arad, scor 1-1 (M. Dumitraşcu 81 / C. Rus 67), disputată sâmbătă, la Constanţa, în etapa a 21-a, trimiţând gruparea de la ţărmul mării pe locul 17. Întâlnirea cu UTA a fost una echilibrată, cu ocazii de ambele părţi, Farul fiind echipa care a căutat mai mult lovitura decisivă, însă fără succes. În prima repriză, Orlic a respins in extremis mingea expediată spre vinclu de Tudorică, în minutul 16, Ciprian Rus a trimis balonul în bara transversală în minutul 23, iar Marius Fotescu a executat periculos o lovitură liberă de la distanţă, în minutul 32. În repriza a doua, portarul Mihai Popa l-a blocat perfect pe David Popa, în minutul 60, în interiroul careului, iar Georgian Păun a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 62, însă nu l-a putut învinge pe Orlic, reflexul portarului formaţiei arădene păstrând tabela nemodificată. Oaspeţii marcat în minutul 67, prin Ciprian Rus, surprinzând defensiva constănţeană, iar egalarea a venit în minutul 81, atunci când Marius Dumitraşcu, trimis în teren cu două minute mai devreme, l-a învins pe Orlic, din interiorul careului, cu o minge lobată, fructificând centrarea lui Sabangeanu.

Au evoluat următoarele formaţii - SSC Farul (antrenor Petre Grigoraş): M. Popa - Sabageanu, Kwadwo Twumasi, M. Doumbia, C. Zamfir, - Momodou, Iani, Tudorică (cpt.), G. Păun - M. Fotescu (79 M. Dumitraşcu), N. Moise; UTA (antrenor Ionuţ Popa): Orlic - R. Iuga, El Hasni, S. Benga, Copaci - Cr. Costin, Y. Coulibaly, A. Enescu, Stahl (46 D. Popa) - Miculescu (72 Cr. Matei), C. Rus (cpt) (90+3 Vulturar). Cartonaşe galbene: Iani, N. Moise / Miculescu, Y. Coulibaly, Orlic, El Hasni, S. Benga, A. Enescu. Meciul a fost arbitrat la centru de Adrian Ilyes (Ploieşti).

„Ne doream victoria, dar cred că este un rezultat echitabil. Am întâlnit o echipă destul de puternică. Poate dacă am fi reuşit să marcăm primii, la ocazia lui Georgian Păun, am fi reuşit să câştigăm. Mă bucur pentru Dumi (n.r. - Marius Dumitraşcu), un jucător foarte, foarte tânăr. Îi dorim să aibă constanţă. A fost un joc echilibrat, de luptă”, a declarat antrenorul principal al Farului, Petre Grigoraș.

Celelalte rezultate ale etapei - vineri: FC Argeş - Pandurii Tg. Jiu 3-1, U. Cluj - Chindia Târgovişte 3-1; sâmbătă: Ripensia Timișoara - Luceafărul Oradea 2-0, Aerostar Bacău - Metaloglobus Bucureşti 9-1, CS Mioveni - Sportul Snagov 0-4, Daco-Getica Bucureşti - Academica Clinceni 0-2, Dacia Unirea Brăila - ACS Poli Timişoara 2-0, ACS ASU Politehnica Timișoara - ACS Energeticianul 0-0.

Duminică, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1 și Telekom Sport 1), este programat ultimul joc al rundei: Petrolul Ploieşti - CS Baloteşti.

Clasament: 1. Snagov 46p (golaveraj: 35-14), 2. Clinceni 45p (41-15), 3. U. Cluj 44p (47-15), 4. Chindia 44p (41-23), 5. Petrolul 42p (38-18), 6. FC Argeş 41p (36-19), 7. Mioveni 34p (33-21), 8. Energeticianul 29p (30-26), 9. UTA 29p (32-30), 10. Pandurii 28p (36-33), 11. ASU Poli 25p (18-23), 12. Ripensia 25p (25-31), 13. Daco-Getica 24p (29-31), 14. Luceafărul 23p (24-39), 15. Aerostar 22p (32-39), 16. Metaloglobus 21p (16-43), 17. SSC FARUL 20p (29-42), 18. Baloteşti 19p (20-36), 19. Dacia Unirea 12p (19-55), 20. ACS Poli 10p (17-45).