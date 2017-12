După slujbă, direct în club

08:39:08 / 22 Aprilie 2014

niste ratati

Cand vad atfel de titluri in ziare si astfel de ziaristi care le scriu mi se face greata totala.Slujba dePasti si ce se intampla dupa ziua asta nu are nimic cu distractia in club.Si ca o remarca astia din foto numai a tineri decenti nu aratau.Niste curve si golani care nu au nimic cu D-zeu imi pare rau sa o spun.