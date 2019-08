După trei seturi, Halep a trecut în turul secund la US Open

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4) a câştigat, în noaptea de marţi spre miercuri, întâlnirea din primul tur al ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open. După trei seturi, care au durat o oră şi 50 de minute de joc, Halep s-a impus în confruntarea cu Nicole Gibbs (SUA, locul 135 WTA), tenismena ajunsă pe tabloul principal din calificări, din postura de lucky-loser, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2.

La finalul partidei, Halep s-a declarat mulţumită, mai ales că a fost încurajată din tribune: „Mă simt bine, pentru că am revenit şi am avut o asemenea susţinere. Nu am simţit că joc împotriva unei americance. Ea a început să joace mult mai bine în setul al doilea, energia mea a fost un pic scăzută, astfel că am fost dominată, dar apoi mi-am reîmprospătat mintea. Pot să visez din nou la un Grand Slam? Nu e uşor, dar o iau meci cu meci. Mă bucur că am putut să câştig după ce am pierdut în primul tur în ultimele două sezoane”.

Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 100.000 de euro şi 70 de puncte WTA şi va juca în turul al doilea la Flushing Meadows cu Taylor Townsend (SUA, locul 116 WTA).