După vânt și ger, se anunță vreme bună

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis ieri o nouă informare meteo de viscol, ninsori și polei, valabilă în toată țara, începând de astăzi, ora 10.00, până mâine la ora 14.00. În zonele montane va ninge, local abundent, iar vântul va avea intensificări cu viteze ce vor depăşi la rafală 70 - 80 km/h, viscolind şi spulberând zăpada, îndeosebi în zona înaltă a Carpaţilor Orientali şi Meridionali. La noi, vântul va sufla moderat, cu intensificări locale și rafale de peste 50 km/h. Cerul se va acoperi treptat, iar pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe sub formă de ninsoare la început, apoi mixte, cu depunere de polei. Cu toate acestea, de astăzi, vremea va intra într-un proces de încălzire. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 şi 1 grad C, iar cele minime între -3 şi 1 grad C. După gerul aprig de zilele trecute, când la Constanța termometrele au arătat chiar și -16 grade C, mâine vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, temporar noros. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 şi 8 grade C, iar cele minime între 0 şi 3 grade C. ”Temperaturi scăzute asemănătoare cu cele din această iarnă s-au mai înregistrat și anul trecut, spre exemplu. Chiar dacă am avut parte de ger până acum, iată că duminică, 11 ianuarie, vremea va fi caldă pentru această dată, când se vor înregistra chiar și 10 grade C”, a precizat directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, Marius Coțofan. Mai exact, duminică, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 11 grade C, iar cele minime între 2 şi 4 grade C. Cerul va fi variabil, temporar noros, mai ales noaptea, când, local, vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări noaptea. După ce ne-am mai dezghețat un pic, luni, 12 ianuarie, vremea se va răci iarăși. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 5 grade C, iar cele minime între -4 şi 0 grade C. Cerul va fi variabil, temporar noros la începutul intervalului, când local vor fi precipitaţii mixte slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare.