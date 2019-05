După Verhofstadt, Norica Nicolai îl amendează și pe olandezul Timmermans

13:55:01 / 15 Mai 2019

Hai sa fim seriosi !

Norica Nicolai si Renatte Weber sunt doua cumetre toxice si inutile , aflate la barfe de trei parale , la coltul strazii , sau la intersectie . Ce sa caute ipochimenele la Bruxelles ? Nu se vede ce mecle de pungi de la Kaufland au capatat navigand printre maidanezii politici mioritici , marginali in Europa , marginali in lumea civilizata ? Mai tineti minte ca Norica Nicolai isi pusese nepoata - angajata ilegal la Parlament - sa voteze in locul ei in plen ? Niste panarame !