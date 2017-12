După viscol vine gerul, la Constanța! Va mai ninge!

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile vreme extrem de friguroasă la Constanța. Astfel, sâmbătă, 7 ianuarie, se anunță temperaturi maxime cuprinse între -15 și -10 grade C, iar minimele se anunță în intervalul -16 și -13 grade C. Și în această zi sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare. Duminică, 8 ianuarie, vremea se va menține la fel de geroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -14 și -10 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -17 și -14 grade C. De asemenea, sunt anunțate ninsori. Luni, 9 ianuarie, ninsorile par să se oprească, printre nori vom putea vedea și razele soarelui, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor situa între -15 și -9 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -21 și -12 grade C, potrivit meteorologilor.

DIAGNOZA PE 6 DE ORE A PARAMETRILOR DE CONFORT TERMIC

(intervalul: 07.01, ora 08.00 – 07.01, ora 14.00)

În judeţul Constanţa:

1. Indicele de răcire IR a coborât izolat sub pragul critic de -32.

2. Temperatura aerului nu a coborât sub -20ºC.

Prognoza pentru 6 ore, valabilă în Dobrogea în ziua de 07.01.2017, orele 14.00-20.00

1. Indicele de răcire IR va coborî sub pragul critic de -32.

2. Temperatura aerului nu va coborî sub -20 gr. C.

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ DE COD GALBEN

Interval de valabilitate: 07, 08 şi 09 ianuarie

Fenomene vizate: vreme geroasă, precum și intensificări ale vântului, zăpadă spulberată şi troienită

În intervalul menţionat, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, atât ziua, cât şi noaptea. Astfel, maximele diurne se vor situa frecvent între -16 şi -10 grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între -25 şi -15 grade.

În estul şi sud-estul ţării, dar şi la munte, vor fi perioade în care vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...60 km/h şi, pe arii restrânse, 70...75 km/h, spulberând şi troienind zăpada. În special în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică (07/08 ianuarie) şi pe parcursul zilei de duminică (08 ianuarie) în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali, temporar va mai ninge şi se va depune strat nou de zăpadă.

Ninsori, în general slabe cantitativ, se vor semnala la nivel local şi în regiunile centrale şi în restul regiunilor sudice, iar în extremitatea de sud-vest a teritoriului vor mai fi unele intensificări ale vântului.

În funcţie de evoluţia meteorologică, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza avertizările emise.

Vremea geroasă va persista în majoritatea regiunilor şi pe parcursul săptămânii viitoare.