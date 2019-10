Duplicitate periculoasă la Apărare

Cunoscutul realizator Radu Tudor de la Antena 3 a făcut explozie atunci când un om politic a criticat faptul că premierul desemnat Ludovic Orban a norminalizat un general în funcție, în persoana lui Nicolae Ciucă, pentru poziția de ministru al Apărării. „Culcat!”, i-a strigat acesta invitatului său. Dar nu are dreptate. Această nominalizare a încălcat și încalcă regulile jocului. Chiar dacă ieri Klaus Iohannis a semnat decretul de scoatere în rezervă a generalului cu patru stele. Avem un precedent periculos în ipoteticul executiv al României.

Nu am nimic cu acest brav general, până ieri șeful Marelui Stat Major al Ministerului Apărării. Știu că este un protejat al lui Klaus Iohannis, dar acest statut nu îl depunctează nici în ochii, nici în comentariile mele. Mai știu că a fost mărul discordiei între Președinție și Guvern, astfel încât Curtea Constituțională a fost convocată de două ori pentru a pune ordine în această divergență. Precizările de mai sus sunt doar antecendente ale unei stări de fapt.

Starea de fapt este că, sub presiunea lui Klaus Iohannis, Ludovic Orban a încălcat sau încearcă să încalce atât normele imperative internaționale, normele Uniunii Europene și Tratatul NATO, cât și normele interne. Un general al Armatei Române și încă marele șef al Statului Major General nu are dreptul de a deține o funcție consacrată exclusiv civililor. Cea de ministru al Apărării. De câteva decenii este consacrată regula conform căreia șefii servicilor secrete, capul Armatei, precum și oameni din Justiție trebuie să fie civili. Nu civili vopsiți, ci civili-civili. Sub președinția lui Klaus Iohannis, treptat, acestă regulă a fost încălcată. Și, rând pe rând, în poziții rezervate exclusiv civililor, conform normelor internaționale și naționale, au fost introduși cu forța militari activi. Sau, cazul Ciucă, militari dezactivați în ultimul moment. Cel mai scandalos caz înaintea acestui scandal al nominalizării unui general cu patru stele ca ministru al Apărării teleportat din poziția de șef al Marelui Stat Major General este cazul STS , un serviciu secret în totalitate militarizat și care reprezintă una dintre componentele organizării tuturor rundelor de alegeri din România.

Sub presiunea unei părți a presei, poate și sub presiunea externă, Klaus Iohannis a semnat ieri decretul de scoatere în rezervă a generalului Ciucă. Afară e vopsit gardul înuntru-i leopardul. Faptul că Ciucă a fost, după nominalizarea lui și înaintea unui eventual vot în Parlament, scos în rezervă nu înseamnă nicidecum că acesta nu este militar. Și că dintr-o dată nu mai are pârghiile necesare din poziția deținută anterior de a influența alegerile acum, când bravul general a fost dat de trei ori peste cap și s-a transformat în om politic. Vreau să mă fac bine înțeles. Întotdeauna există o literă a legii și un spirit al legii. Spiritul acestor reglementări internaționale, care interzic în Uniunea Europeană și în NATO ca militarii să ocupe anumite funcții și în primul rând funcția de șef al Apărării, este că în respectivele poziții și mai ales la portofoliul Apărării, statele membre au ajuns cu mult timp în urmă la concluzia că este obligatoriu să existe persoane cu o gândire, cu o cultură și cu un comportament de civil. Generalul Ciucă, scos în rezervă ieri, nu a devenit luni mai puțin militar decât duminică. El gândește la fel cum gândea săptămâna trecută. Se comportă la fel cu subordonații și cu colaboratorii apropiați. Are în sânge tonul și atitudinea de comandă. Nu i s-a făcut și nu i se poate face nicio transfuzie. Un general rămâne până la moarte general. Iar un general nu are ce căuta, cât timp suntem un stat NATO și UE, la portofoliul Ministerului Apărării.

Tandemul Iohannis-Orban a încălcat flagrant regula jocului. Legislația internă și legislația internațională. De ce? Ce motiv au avut să riște asumându-și până la urmă toate consecințele? Ce câștig urmăresc cei doi?

Încerc să răspund la întrebările de mai sus făcând o voltă prin Washington DC. De unde ne vin din ce în ce mai multe informații conform cărora Guvernul Dăncilă, prin intermediul primului ministru, a furnizat datele care lipseau din puzzle-ul legat de operațiunile de trafic de influență din România ale lui Joe Biden. Joe Biden, mare protector în trecut al lui Petrov, alias Traian Băsescu, urmează să fie contracandidatul susținut de democrați al lui Donald Trump, susținut de republicani. Klaus Iohannis și, firește, Ludovic Orban sunt fideli binomului franco-german și în primul rând cancelarului Angela Merkel. Aceasta se află într-un conflict cu Donald Trump, care a reverberat într-un conflict cu nucelul dur al Partidului Republican din Statele Unite. Germania în primul rând, apoi Franța, apoi Uniunea Europeană în general, mai puțin statele din Europa Centrală și de Est sunt interesate într-o înfrângere în Statele Unite a republicanilor de către democrați și într-o eventuală victorie a lui Joe Biden împotriva lui Donald Trump. Legătura constantă în acest sens între administrația de la București și staff-ul Partidului Democrat din Satatele Unite este asigurată de protejatul lui Klaus Iohannis, nimeni altul decât George Maior, ambasadorul nostru pe malul Potomacului. Iar generalul cu patru stele Nicolae Ciucă, scos ieri în rerzervă, dar tot general pur sânge fiind, numit la portofoliul Apărării, este garanția pe care și-o ia Klaus Iohannis în sensul că Armata Română, mimând continuarea parteneriatului cu Statele Unite, va juca în viitor pe mâna Germaniei. Este o bătălie la un nivel foarte înalt, care excede semnificația unui guvern de strânsură cum este guvernul Orban. Iar pericolul major este secționarea cordonului ombilical care leagă în prezent Armata Română de Armata Statelor Unite. Așa că nu pot să-i dau dreptate lui Radu Tudor.