Durata somnului depinde de vârstă

Somnul continuă să rămână un domeniu misterios. Durata somnului necesar variază în funcţie de vârstă, oamenii petrec, în general, şase ani din viaţă visând, iar unii visează doar în alb-negru, acestea sunt doar câteva informaţii despre somn. Site-ul Fogs.com a publicat date surprinzătoare despre somn şi a adresat un avertisment internauţilor, pentru o durată mai lungă a repausului. Se arată, de exemplu, că durata medie a somnului de care omul are nevoie variază în funcţie de vârstă. Astfel, un nou-născut sub două luni ar trebui să doarmă în medie 12 - 18 ore din 24, iar unui adult i-ar ajunge între şapte şi nouă ore de somn. Site-ul mai aminteşte şi câteva aspecte negative asociate cu lipsa somnului sau cu un somn nesănătos. Somnul nesănătos are ca urmare somnolenţă, tulburări de memorie şi de concentrare în timpul zilei. Pe termen lung, acesta ar putea avea consecinţe mai grave, printre care boli cardiace sau dublarea riscului de cancer la sân.

Un alt aspect surprinzător semnalat de site-ul menţionat este că somnul ar slăbi. Cine doarme o oră în plus pe noapte ar slăbi până la 3,5 kilograme într-un an. În absenţa unor rezultate mai elocvente, aceste cifre ar trebui privite cu prudenţă. Site-ul Fogs.com mai dezvăluie alte lucruri despre somn şi vise. De exemplu, oamenii au tendinţa să creadă că visează pe toată perioada somnului. Visele durează însă între două şi trei ore pe noapte, ceea ce înseamnă cam şase ani pe timpul vieţii. Există, în medie, între trei şi şapte vise pe noapte. Site-ul mai menţionează că aproape jumătate din oameni dorm în poziţie de fetus.