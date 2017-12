Durata zilei începe să crească

După Mărţişor şi Babe, după „zăpada mieilor”, cînd calendaristic deja am păşit în anotimpul primăverii, deşi luna martie se dovedeşte a fi una capricioasă, ne apropiem de momentul echinocţiului de primăvară, ce marchează începutul primăverii astronomice. El se produce în acest an astăzi, la ora 13:44, şi reprezintă intrarea Soarelui în primul semn zodiacal, semnul Berbecului, cînd longitudinea astronomică a acestuia revine la valoarea de zero grade. După cum este cunoscut, mişcarea aparentă a Soarelui pe sfera cerească, determinată de mişcarea reală a Pămîntului pe orbita sa, generează pentru latitudinile noastre inegalitatea duratei zilelor şi nopţilor la diferite epoci ale anului, datorită poziţiei aproximativ fixe în spaţiu a axei de rotaţie a Pămîntului, precum şi a înclinării sale faţă de planul orbitei acestuia. La momentul echinocţiului de primăvară, Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecînd din emisfera australă a sferei cereşti, în cea boreală. Cînd Soarele se află în acest punct, el descrie mişcarea diurnă în lungul ecuatorului ceresc, fenomen ce determină egalitatea duratei zilelor cu cea a nopţilor, indiferent de latitudine. La latitudinile ţării noastre, pentru care putem considera valoarea medie de 45 de grade, această cifră reprezintă şi valoarea medie a înălţimii Soarelui deasupra orizontului la momentul amiezii. Începînd de astăzi, durata zilei va fi în continuă creştere, iar cea a nopţii, în scădere, pînă la 21 iunie, cînd va avea loc momentul solstiţiului de vară.