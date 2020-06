Durata zilei incepe să scadă

În noaptea de sâmbătă spre duminică este solstițiul de vară din 2020, adică momentul din an când emisfera nordică primește cea mai multă lumină din partea soarelui și marchează începutul verii, pentru că este cea mai multă zi din an.

Ziua are 15 ore și 30 de minute, iar noaptea doar 8 ore și 30 de minute. De acum și până la solstițiul de iarnă durata zilei va fi în scădere.

În astronomie, se numesc solstiții cele două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui și de axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului.

Ce se intampla de fapt?

În jurul datei de 21 iunie (cel mai adesea), sau 22 iunie, în emisfera nordică are loc solstițiul de vară, adică începutul verii astronomice; în preajma acestei date, la trecerea meridianului, Soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata maximă. Simultan, în emisfera sudică are loc solstițiul de iarnă, adică începutul iernii astronomice, când înălțimea Soarelui deasupra orizontului și intervalul diurn sunt minime (la sud decercul polar de sudsoarele nu răsare și se află la unghiul maxim sub orizont).

În jurul datei de 21 decembrie (cel mai adesea), sau 22 decembrie, se petrece fenomenul opus: are loc solstițiul de iarnă în emisfera nordică și solstițiul de vară în emisfera sudică.

Din punctul de vedere al zonelor ecuatorialesolstițiile nu pot fi numite nici „de vară” nici „de iarnă”. Atunci când în emisfera nordică are loc solstițiul de vară, mișcarea aparentă a Soarelui văzut de pe ecuator are traiectoria cea mai nordică și, simetric, când are loc solstițiul de vară în emisfera sudică traiectoria Soarelui atinge extrema sudică. Sursa: wikipedia

Solstițiul de vară din acest an a fost marcat, duminică dimineața, de un eveniment astronomic special: o eclipsă de soare parțială, vizibilă și din România

Eclipsa a început în jurul oeri 8, cu maximul atins la ora 8 şi 39 de minute.

Eclipsa s-a încheiat la ora 9 şi 12 minute, cu o acoperire a Soarelui de 4,6%. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a publiat pe site-ul său, www.astro-urseanu.ro , ore de vizibilitate în oraşele din ţară, la Constanța aceasta fiind 8.04.