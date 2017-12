Dureroasele probleme de sănătate ale lui Robin Gibb

Muzicianul de origine britanică Robin Gibb, unul dintre cei doi supravieţuitori ai legendarului grup Bee Gees, a povestit că, la una dintre crizele abdominale de dinaintea diagnosticării cu cancer, medicii îi spuseseră că ar mai avea doar o oră de trăit. Într-un interviu acordat presei britanice, Robin Gibb, în vârstă de 61 de ani, retrăieşte filmul evenimentelor de la internarea urmată de o intervenţie chirurgicală. ”Mi-au spus că am un blocaj intestinal ce necesită operaţie de urgenţă. ”Staţi aşa, eu am doar crampe la stomac!”, le-am replicat, însă medicii au continuat, fără menajamente, spunându-mi că mai trăiesc doar o oră, dacă nu mă operează. Am împietrit când am auzit asta”, a declarat muzicianul. Maurice Gibb a fost operat la începutul anului şi a început să se simtă mai bine. Ulterior, însă, după o altă criză, a fost diagnosticat cu cancer la ficat. Diagnosticul a fost făcut public în această lună, însă muzicianul, care a slăbit foarte mult din cauza bolii, se află sub tratament de mai multe luni de zile. În 2003, fratele său geamăn, Maurice Gibb, a murit din cauza unor complicaţii la intenstine.

Fraţii Robin, Barry şi Maurice Gibb au fondat, la jumătatea anilor \'60, trupa Bee Gees, care avea să se impună drept unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii pop-rock. Apogeul carierei lor a fost în anii \'70, odată cu discul ce a furnizat coloana sonoră a filmului ”Saturday Night Fever / Febra de sâmbătă seară”, care s-a vândut în peste 40 de milioane de exemplare. Trupa, care are în palmares nouă premii Grammy, a scris numeroase piese de succes pentru alţi artişti, printre care Celine Dion, Barbra Streisand, Tina Turner, Olivia Newton-John şi Dolly Parton. Trupa Bee Gees s-a desfiinţat practic după moartea lui Maurice Gibb.