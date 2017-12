Duş rece pentru CVM Tomis

DEZASTRU LA ZALĂU. De sâmbătă, în Divizia A1 la volei masculin nu mai există echipă neînvinsă! CVM Tomis Constanţa nu a reuşit să-şi menţină invincibilitatea, pierzând din nou în Sala Sporturilor din Zalău, ca şi în campionatul precedent. Cu avantajul moral al victoriei la zero din semifinala Cupei României, campionii au început foarte bine şi la al doilea time-out tehnic conduceau cu 16:13. Gazdele au revenit însă şi au confirmat că pe teren propriu joacă foarte bine, câştigînd setul la limită, 25:23. Sălăjenii au controlat disputa şi în parţialul al doilea, încheiat cu 25:21. În ciuda modificărilor operate în echipă de antrenorul Stelio De Rocco, setul al treilea a fost şi ultimul. Adriano Lamb şi compania au predat o lecţie de volei în acest ultim set, rezultatele parţiale fiind elocvente: 8:2, 14:5, 19:8, 23:10, 25:16. Scor final: Remat - Tomis 3:0! „Nu mă aşteptam să pierdem! După primul set, am pierdut controlul jocului. Am făcut greşeli şi nu am mai reuşit să ne revenim. Este pentru prima oară când nu reuşim să jucăm la adevărata noastră valoare. Este începutul unui sezon nou, în care avem mult de muncă. Multe echipe au făcut schimbări în lot, astfel că va fi un sezon mai disputat. Trebuie să strângem rândurile şi să învingem duminică, la Dej, unde ne aşteaptă un nou meci greu”, a declarat, după înfrângerea de la Zalău, antrenorul De Rocco.

Au evoluat - Remat (antrenor Dragan Djordjevic): Lamb - Paşcan, Iosifov, Afloarei, Borota, Ciortea şi Feher - libero (au mai jucat: Pereu şi Mărieş); Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Dumitrache, Began, Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Didorciuc, Macovei, Liovi, Despotovski şi Renato).

Celelalte rezultate din etapa a 5-a: Unirea Dej - Steaua Bucureşti 3:1; VCM Piatra Neamţ - Dacia Buzău 3:1; Dinamo Bucureşti - U. Cluj 3:0; Explorări Baia Mare - SCM U. Craiova 3:0; CVM Braşov - Torpi Tg. Mureş 0:3.

SUCCES LA DEJ. Duminică, Unirea Dej şi CVM Tomis au jucat în devans partida contând pentru etapa a 7-a. Constănţenii şi-au revenit destul de repede după eşecul de la Zalău şi s-au impus cu 3:0 (25:23, 25:17, 25:21). Oaspeţii au intrat în teren cu aceeaşi formulă de start ca şi la Zalău. La 20-17 pentru gazde, Liovi şi Renato i-au înlocuit pe Dumitrache şi Van Lankvelt, iar Tomis a reuşit să întoarcă soarta primului set. În această formulă, constănţenii şi-au adjudecat şi următoarele două seturi, revenind pe primul loc al clasamentului, dar cu un meci în plus faţă de Dinamo, Piatra Neamţ şi Zalău. Au mai jucat Macovei şi Didorciuc. „Cei de la Dej şi-au jucat şansa, au încercat să fructifice momentul nostru mai slab, dar n-au reuşit. După ce am câştigat primul set, totul a devenit mai simplu. Meciul de la Zalău? Nu e prima oară când pierdem acolo, Remat joacă foarte bine pe teren propriu. Decisiv a fost primul set, pe care l-au câştigat ei şi au prins curaj”, a declarat căpitanul Tomisului, Radu Began, după meciul de la Dej. „Echipa a jucat la Dej cu gândul că trebuie să-şi respecte blazonul şi să obţină victoria. CVM Tomis este o echipă cu 90% victorii în ultimii trei ani, când am pierdut doar cinci meciuri în campionat. Suntem dezamăgiţi după meciul de la Zalău, pentru că suntem obişnuiţi să câştigăm. Dar când nu jucăm la valoarea şi potrivit calităţilor noastre, putem pierde în faţa oricărei echipe! Mă bucur că astăzi (n.r. - duminică) echipa a răspuns bine după înfrângere. Mă bucur că şi-au făcut datoria cei de pe bancă, Macovei, Liovi şi Renato”, a spus De Rocco.

Clasament

1. CVM TOMIS 6 5 1 15: 5 11

2. Unirea Dej 6 4 2 14: 7 10

3. Dinamo Bucureşti 5 4 1 14: 4 9

4. VCM Piatra Neamţ 5 4 1 13: 5 9

5. Remat Zalău 5 4 1 12: 5 9

6. U. Cluj 5 3 2 11: 9 8

7. Steaua Bucureşti 5 2 3 9: 9 7

8. Torpi Tg. Mureş 5 2 3 8:10 7

9. Explorări Baia Mare 5 2 3 7: 9 7

10. SCMU Craiova 5 1 4 3:14 6

11. CV Dacia Buzău 5 0 5 1:15 5

12. CVM Braşov 5 0 5 0:15 5

