Duşmanii lui Berceanu: arheologia şi Natura 2000!

Noile declaraţii ale ministrului Transporturilor, Radu Berceanu, ne prezintă un viitor luminos, atât de luminos încât ne-a intrat de-a dreptul în ochi: autostrada Cernavodă-Constanţa va fi finalizată până la sfârşitul anului 2011 (şi nu iulie 2011, cum declara Berceanu săptămâna trecută), dar şoferii vor putea circula pe acest tronson pe un singur fir probabil din iunie 2011, când vor fi încheiate şi lucrările la calea ferată Bucureşti-Constanţa. \"Noi putem să terminăm cele trei porţiuni de autostradă care ne mai despart, adică Cernavodă - Medgidia, Medgidia - Constanţa şi Centura ocolitoare a Constanţei măcar la nivelul la care să se poată circula poate pe un singur fir, să nu mai iasă nimeni de pe traseul ăsta, în luna iunie anul viitor, urmând să terminăm până la sfârşitul anului, complet, cu toate dotările, cu parapeţi, cu lucruri de genul ăsta\", a spus Berceanu, la Constanţa, după ceremonia prilejuită de Ziua Marinei. El a menţionat că lucrările la tronsonul Medgidia - Constanţa sunt \"puţin rămase în urmă\" şi că intenţionează să efectueze mai multe vizite, poate împreună cu premierul Emil Boc, pentru impulsionarea lucrărilor. \"Din cele trei consorţii care lucrează, două dintre ele stau foarte bine, din păcate este oarecum puţin mai rămas în urmă cel de la mijloc. Am fost de mai multe ori, o să mai merg, probabil o să vin împreună cu premierul, să mai accelerăm lucrurile acolo. Şi ei şi-au luat tot felul de angajamente. Nu este numai vina lor, am avut o porţiune pe care s-au descoperit nu ştiu ce vestigii arheologice care ne-a făcut până la urmă să ne pierdem orice răbdare şi să schimbăm traseul autostrăzii pe vreo 5 kilometri, care sigur că a întârziat aceste chestiuni. Avem o pădurice care e în Natura 2000 şi de care nu ne putem atinge, dar care în mijloc are o unitate militară. De un an şi ceva facem tot felul de încercări de a găsi o formulă să rezolvăm situaţia\", a spus Berceanu. Păi, domnule Berceanu, dacă v-aţi fi uitat în proiect, aţi fi văzut că vestigiile arheologice şi Natura 2000 sunt chiar pe traseu! Este ciudat cum aceste aspecte vin ca o surpriză după patru ani de implementare a proiectului, în condiţiile în care, în studiul de fezabilitate se arată foarte clar că terenul „x” trebuie descărcat de sarcină arheologică, pe terenul „y” creşte „o pădurice” protejată de Natura 2000, iar terenul „z” este în pericol de inundaţie. Probabil că specialiştii ministerului se aşteptau ca vestigiile să nu mai fie preţioase, iar păduricea să se usuce, că şi aşa este secetă în Dobrogea!