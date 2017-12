Dustin Hoffman şi-ar fi dorit să se însoare cu Barbra Streisand

Actorul american, în vîrstă de 71 de ani, a mărturisit că se gîndeşte deseori la cum ar fi fost viaţa sa dacă s-ar fi însurat cu actriţa şi cîntăreaţa Barbara Streisand. Dustin Hoffman, care are patru copii cu soţia lui, Lisa Gottsegen, a cunoscut-o pe Barbra Streisand în anii ’50, cînd amîndoi se aflau la începutul carierei. ”Cînd am început cursurile de actorie, la New York, aveam o bursă specială şi singura care mai avea o astfel de bursă era Barbra Streisand. Aşa ne-am cunoscut şi am devenit prieteni iar de-a lungul timpului ne-am întîlnit de multe ori. Apoi, într-un final, am fost amîndoi distribuiţi în filmul «Doi cuscri de coşmar / Meet the Fockers», în 2004, unde am interpretat un cuplu”, a declarat Hoffman. ”În prima zi de filmări, am întrebat-o de ce nu ne-om fi căsătorit noi doi... Ea s-a uitat la mine şi, fără să clipească, mi-a spus: ”, a mai spus actorul.

Dustin Hoffman a mărturisit recent că nu intenţionează să se retragă din activitate, chiar dacă activează în industria filmului de peste 50 de ani. ”La vîrsta mea, accept orice rol pot să obţin. Nu o să încetez niciodată să lucrez şi nu o să încetez niciodată să îmbătrînesc”, a precizat Hoffman. Dustin Hoffman şi-a cîştigat celebritatea datorită rolului studentului timid, îndrăgostit de o femeie matură, în filmul ”Absolventul”, care i-a adus şi prima nominalizare la Oscar, în 1967. Au urmat apoi roluri memorabile, printre care s-au numărat cel al ratatului din ”Cowboy-ul de la miezul-nopţii” (1969), al travestitului din ”Tootsie” (1982), al tatălui nevrotic din ”Kramer contra Kramer” (1980) şi al autistului din memorabilul ”Rain Man” (1988). Recent, presa internaţională a anunţat că Dustin Hoffman va juca rolul unui poliţist pensionar în drama independentă ”Barney\'s Version”, inspirată din ultimul roman al scriitorului şi scenaristului canadian Mordecai Richler, nominalizat la premiul Oscar.