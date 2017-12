„Duşul rece cu Dinamo ne poate prinde bine”

Prima înfrângere din acest campionat, 0:3 cu Dinamo Bucureşti în meciul disputat sâmbătă, în Sala Extreme din Capitală, a lăsat urme în moralul voleibaliştilor de la CVM Tomis. Formaţia de pe Litoral a fost întrecută în clasament de Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti, care au acelaşi număr de puncte, 46, dar un setaveraj superior. Obiectivul clubului, câştigarea titlului naţional, nu este în pericol, dar o eventuală clasare pe locul 3 în sezonul regulat obligă la un parcurs fără greşeală în play-off, în condiţiile în care adversarele din semifinală şi finală ar avea avantajul de a juca mai multe meciuri pe teren propriu. „Echipa a jucat slab sâmbătă şi a pierdut, dar eu cred că nu am avut suficient timp pentru a pregăti acest meci. Nu cred că Dinamo nu este o echipă mai bună decât Tomis, iar aceasta se va vedea mai târziu, în play-off. Sunt sigur că, dacă ne vom reîntâlni în play-off, vom reuşi să eliminăm pe Dinamo. La ei au jucat foarte bine doi jucători, pe care nu am reuşit să-i blocăm, de aceea vom insista pe remedierea acestor probleme, ca să tranşăm în favoarea noastră disputa pentru titlu cu Dinamo şi Zalău”, spune antrenorul principal Ljubomir Gerasimov. „Se pare că noi nu suntem încă la nivelul la care ne dorim să fim. Toată lumea spune că în lot sunt jucători de valoare, însă per total nu reuşim să dovedim că alcătuim o echipă puternică. Greşelile personale apar din cauza lipsei de încredere, pentru că individual nu poţi să faci mare lucru. Voleiul e un sport de echipă şi atunci când vezi că din start nu-ţi merge jocul apare tensiunea, apare presiunea şi obligatoriu apar şi greşelile personale. Mai sunt însă destule meciuri de jucat şi sperăm să găsim soluţiile necesare ca să ajungem unde ne dorim”, afirmă Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „A fost prima noastră înfrângere în acest campionat. După perioada mai dificilă pe care am avut-o în ultimele săptămâni, poate că într-o oarecare măsură era de aşteptat să se întâmple o cădere. Din punctul meu de vedere, trebuie să vedem şi partea pozitivă a acestui eşec, pentru că acest duş rece ar putea să ne prindă bine, să ne trezească puţin din somnul ăsta, să ne şi motiveze puţin. Cred că, de acum încolo, cu toţii vom trata altfel atât antrenamentele, cât şi fiecare meci. Poate că am tratat prea superficial meciurile din retur, după ce în tur câştigasem toate partidele, iar acum am coborât cu picioarele pe pământ”, crede Marin Lescov, unul dintre coordonatorii Tomisului.

În etapa viitoare, a 19-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, şi va fi transmis în direct de Neptun TV.