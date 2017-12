Duţu - tuns zero

Ori de cîte ori izbucneşte un scandal în PD-L Constanţa, cum s-a întîmplat în urmă cu cîteva zile, ies la iveală zoaiele produse de disputele interne din acest partid, care, iată, după ce a luat forma unui balon umflat peste măsură, a început să fîsîie. Practic, în această formaţiune politică, rememorînd istoria parcursă sub sigla Partidului Democrat, nu a fost niciodată linişte! Tot timpul, dar tot timpul, democraţii cu cioc liberal în coadă au avut cîte ceva de împărţit! Orice, începînd cu funcţiile de conducere şi terminînd cu candidaturile unor neaveniţi. Poate că este în firea acestui partid să-şi dea singur cu stîngul în dreptul! Cert este că Stelian Duţu, care urmează să fie “năşit” de Elena Udrea, a fost un factor destabilizator, dacă luăm în calcul şi conflictele care au pus Alianţa DA cu burta la pămînt. De aceea, m-am mirat că, în interviul acordat unui cotidian central, domnia sa vorbeşte despre necesitatea refacerii acestei coaliţii de doi lei! Sigur, fără Băsescu, după cum a precizat dînsul, convins că va rupe gura tîrgului cu acest atac ţînţăresc la adresa preşedintelui, ceea ce nu s-a întîmplat. Chiar dacă nu ar fi fost exmatriculat din partid, după ce a rămas repetent în relaţia cu Băsescu, refuz să cred că domnul Duţu ar fi jucat un rol constructiv în repunerea Alianţei DA Constanţa pe vechea ei locaţie. În plan politic, Stelian Duţu nu a avut niciodată aliaţi în alte formaţiuni politice. Cînd i s-a impus o anumită linie de la centru în privinţa Alianţei, s-a luat la ceartă cu liberalii, conduşi, pe atunci, de Puiu Haşotti. Paradoxal, cînd Alianţa părea a fi singurul punct nodal al fericirii şi împlinirii politice, la Constanţa, asistam la nesfîrşite cafturi între aliaţi! Halal aliaţi! Au spus unii despre fostul lider al PD-L Constanţa că ar fi cel mai tare politician de pe plan local (!!) Bun, atunci, să-mi fie cu iertare, de ce, cînd Alianţa Constanţa traversa momentul fatal de răstrişte şi jale, domnia sa nu a dat dovadă de maturitate politică! În loc să acorde prioritate soluţiilor paşnice, a continuat să-l atace pe Haşotti şi să caute noduri în papură liderilor PSD, pentru a-şi satisface anumite orgolii personale. De ce să ne mai mirăm că, în aceste condiţii, tot ce construiau unii ziua, cu migală şi perseverenţă, dumnealui demola noaptea! În timp, măcinată de luptele pentru putere, structura de rezistenţă a PD-L Constanţa s-a şubrezit rău de tot. Uneori, prea multe bisericuţe strică. Experienţa amară trăită de pedeliştii constănţeni la alegerile locale vorbeşte de la sine. Ditamai organizaţia nu a fost în stare să producă un program coerent şi candidaţi pe măsura infatuării unora dintre liderii săi. Inabilitatea politică i-a jucat numeroase feste lui Stelian Duţu. Lipsa sa de comunicare cu grupul păstorit de “tata mare” l-a costat scump. Primarii tîrîţi după el din PSD în PD, dar şi pe la uşile sediului central al partidului, au alcătuit o alianţă anemică în jurul său. În cele din urmă, nici măcar aceştia nu s-au arătat dispuşi să-şi pună pielea la saramură pentru Duţu! În definitiv, fiecare are problemele şi păcatele lui. Prin scandalul pe care l-a declanşat, Stelian Duţu a ţinut să ne prezinte, în detalii nuanţate, rufele murdare din partidul pe care cu onor l-a condus! Ori de cîte ori izbucneşte un conflict în PD-L Constanţa, Traian Băsescu organizează şedinţe cu părinţii. De data aceasta, pe post de frizeriţă, Elena Udrea trebuie să-l tundă zero pe meşterul Duţu!