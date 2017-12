DVD-ul „4luni, 3săptămîni şi 2 zile”, lansat pentru publicul din România

Varianta pentru publicul românesc a DVD-ului cu filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, de Cristian Mungiu, va fi lansată, sîmbătă, la ora 18.30, în subsolul Librăriei Cărtureşti, unde va fi expus şi trofeul Palme d\' Or. La manifestarea de lansare a DVD-ului vor fi prezenţi regizorul Cristian Mungiu şi actriţele Anamaria Marinca şi Laura Vasiliu. De asemenea, va fi organizată şi o expoziţie în care vor fi prezentate toate premiile pe care pelicula le-a obţinut în anul 2007, precum şi afişe ale producţiei cinematografice.

Varianta internaţională a DVD-ului „4 month, 3 weeks and 2 days” a intrat pe piaţa românească în decembrie 2007, într-o ediţie specială de sărbători, pe rafturile magazinelor Diverta şi în librăriile Cărtureşti şi Humanitas. De asemenea, el a fost distribuit şi printr-un magazin de cadouri online, putînd fi livrat oriunde în ţară. DVD-ul comercializat online includea varianta internaţională a filmului, lansată sub numele în limba engleză, „4 month, 3 weeks and 2 days”, cu subtitrări în patru limbi: engleză, franceză, italiană şi germană. Filmul includea ca bonus singura secvenţă neinclusă în varianta pentru cinematograf a producţiei, esenţială pentru înţelegerea modului în care se făcea educaţie tinerilor din perioada respectivă. DVD-ul va fi lansat şi pe piaţa din Franţa, în 3 aprilie, în două versiuni, una simplă şi una „collector”. Cea dintîi va conţine un making-of, un interviu cu Bernadette Lafont, preşedintele juriului la Premiul Educaţiei Naţionale şi filmografia regizorului şi a actorilor. Pe DVD-ul al doilea, publicul va găsi un interviu cu Cristian Mungiu, un altul cu Anamaria Marinca, ceremonia de închidere a Festivalului de la Cannes, comentată de TVR, un reportaj despre proiecţia, în România, a filmului şi alte materiale.