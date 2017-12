Dylan a concertat în faţa a 10.000 de români

Celebrul cântăreţ american Bob Dylan, unul dintre cei mai influenţi muzicieni din toate timpurile, a concertat, miercuri seară, pentru prima dată în România, la Zone Arena din capitală, oferind celor peste 10.000 de spectatori prezenţi o lecţie de muzică de aproape două ore, pe ritmuri de folk, country şi rock clasic. Concertul a început după încălzirea asigurată de trupele Bucium şi Nicu Alifantis & Zan, la ora 20.35, în acordurile piesei „Rainy Day Women #12 & 35\", de pe unul dintre cele mai cunoscute albume ale sale, „Blonde On Blonde\". De pe scena sobră, lipsită de decoruri spectaculoase şi fără ecrane gigant în lateral, fanii de toate vârstele au putut, apoi, asculta atât refrene de pe albumul său din 2009, „Together Through Life\", cât şi hit-uri care au rescris istoria muzicii din ultimele decenii, ca „I\'ll Be Your Baby Tonight\", „Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again\", „Desolation Row\", „Highway 61\" sau „Ballad of a Thin Man\". La piesele „Just Like a Woman\" şi „Like a Rolling Stone\", spectatorii au cântat refrenul laolaltă cu artistul, ovaţionând de fiecare dată când auzeau muzicuţa lui Dylan sau acordurile sale la chitară.

Îmbrăcat în costum de culoare închisă şi pălărie albă, Bob Dylan nu şi-a salutat publicul şi, timp de două ore, nu i-a adresat nici măcar un cuvânt. „Aşa e Dylan, nu prea dialoghează cu publicul... Dar asta îmi place la el, că e consecvent. Nu a fost niciodată prietenos cu fanii săi, poate doar mai pe la început\", comenta din public un tânăr de 23 de ani. După cea de-a 16-a piesă din playlist-ul concertului, „All Along the Watchtower\", Bob Dylan şi trupa care l-a acompaniat au făcut o plecăciune spectatorilor, iar aceştia i-au aplaudat minute în şir, solicitând un bis. Însă solistul nu s-a mai întors pe scenă, probabil pentru că îşi făcuse treaba ca la carte.

Următorul său concert va fi joia viitoare, la Sofia, în cadrul aceluiaşi „Never Ending Tour\", început în 1988 şi care, după acum îi spune şi numele, este o poveste atât de frumoasă încât nimeni nu vrea să-i afle sfârşitul…