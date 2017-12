Dynamo Houston a cîştigat campionatul de fotbal al SUA

Echipa Dynamo Houston a cîştigat campionatul naţional de fotbal al SUA (MLS), după ce a învins formaţia New England Revolution, cu scorul de 4-3, în urma executării loviturilor de departajare, duminică, la Frisco (Texas). După 90 de minute scorul a fost 0-0, iar la încheierea prelungirilor cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1, prin golurile marcate de Ching - min. 114 (Houston) şi Twellman - min. 113 (New England). New England Revolution a pierdut a treia finală, după cele din 2002 şi 2005. Anul trecut titlul a fost cîştigat de Los Angeles Galaxy.