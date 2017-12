„E atât de rău, că-i bine!”

23:41:44 / 04 Decembrie 2014

O piesa de teatru..... de doi bani

Am fost in calitate de spectator la aceasta piesa si am foarte dejamagit de prestatia actorilor. Le pot spune amatorilor de teatru de calitate sa stea mai bine acasa decat sa mearga la acest spectacol de la care multi spectatori au plecat in timpul piesei, un lucru inedit pe care nu l-am mai vazut la nici un spectacol de teatru.