E de ORC - Constănţenii, pedepsiţi! Nici în 2018 oraşul nu îşi serbează ziua!

Pe 11 aprilie anunţam că oraşul nostru este singurul din ţară care nu îşi serbează ziua (E de ORC - Constanţa, singurul oraş din ţară care nu-şi serbează ziua!)! Din păcate, prezentul ne-a dat dreptate, în ciuda mesajelor pozitiv-cretinoide emise de departamentul/ grota/ compartimentul/ tunelul/ direcţia... whatever, adică neprofesioniştii inadaptaţi social care se ocupă de Evenimente în Primăria Constanţa.

După ce au anunţat că procedura de selecţie a proiectelor pentru Ziua Constanţei 2018 şi Ziua Copilului 2018 este scurtă, dar se accelerează, scurtându-se şi mai mult până la dispariţia totală, s-au depus, cu surle şi trâmbiţe, două proiecte (pentru Ziua Constanţei). Primăria a sărit imediat din papucii de casă, târşâiţi şi scâlciaţi, pe care îi poartă când vine la instituţie, în condurii de cristal bătuţi în nestemate şi a emis o nouă inepţie, în care şefa Evenimentelor (ne mirăm că mai are departament duduia asta, că vedem că nu se întâmplă NIMIC în ograda ei) se gudura nevoie-mare că uite, a venit lumea şi ea personal este alături de cei care depun proiecte şi care vor ca oraşul să fie plin de evenimente. Penibil, dar nu avem ce face. Ei bine, pe principiul „Cei patru apostoli erau trei, Luca şi Matei”, din cei doi muşchetari depunători de proiecte, Asociaţia Best Events şi Ghiuvelechian Clara PFA (actriţă la Teatrul „Căluţul de Mare”, experienţă în organizarea unei manifestări de anvergură de genul „Ziua Constanţei” bănuim că ZERO BARAT), ultima a fost descalificată, iar Best Evets a dispărut în ceaţă, că nu avea cum să rămână singur, să şi centreze, să şi dea cu capul. Poate că actriţa cu pricina a încurcat apelul de proiecte, fiind de la Teatrul pentru Copii şi Tineret, a depus la Ziua Constanţei în loc de Ziua Copilului. Şi gata, s-a terminat şi cu Ziua Constanţei în acest oraş nu chiar minunat, nici chiar nasol, cu locuitori şi mai buni şi mai răi, ca peste tot. Dar ştiţi ce ne diferenţiază de alţii? TOŢI CEILALŢI LOCUITORI AI PLANETEI SERBEAZĂ ZIUA ORAŞULUI LOR! Noi avem o conducere impotentă care lasă imaginea oraşului pe mâna unor neterminaţi, cu grad avansat de handicap în ce priveşte experienţa şi înţelegerea a ceea ce înseamnă complexitatea unei dimensionări sociale şi culturale a unei comunităţi urbane. Ăştia nu s-ar descurca nici la coada vacii, fie vorba-ntre noi...

În fine, o mie de vorbe un ban nu fac! Concret, Primăria Municipiului Constanţa nu este în stare nici în acest an – este al treilea la rând! – să lase senzaţia că-i pasă de constănţeni! Bine că primarul dă din coadă şi din coate să fie văzut pe lângă Neversea, un eveniment importat din Ardeal şi acţionează la comandă de la Bucureşti să închidă Casinoul, că au venit unele de acolo şi i-au zis că este în paragină.

Dezinteresul clar al Primăriei Constanţa în ce priveşte oferta culturală către publicul constănţean, importată sau nu, în ce priveşte crearea unui patrimoniu local de evenimente şi pe care, eventual, să le poată exporta, şi în ce priveşte construirea şi consolidarea unei conştiinţe culturale specifice acestei zone, atât de bogate istoric vorbind, ne duce cu gândul la faptul că nu este doar prostie la mijloc. Este ca şi când s-a primit o comandă fermă să rămânem blocaţi la un nivel inferior al conştinţei cetăţeneşti, din ce în ce mai receptivă (poate prea receptivă) la festivaluri de lăutari tehno cu başi daţi la maximum şi festivaluri de crăpelniţă. Umflă, neamule, stomacu’ şi mai dă-o dracului de cultură! Ce-ţi trebe? Doar nu vrei să te apuce cumva gânditul de unul singur! Poate fi periculos! Poate te pocneşte vreo idee şi, cine ştie, te-apucă candidatul la Primărie şi, cine ştie, poate şi câştigi! Dar, stai liniştit! Şi dacă se întâmplă asta, vei uita repede de unde ai plecat şi te vei pierde în apusul maiestuos al FĂGĂDuielilor nicicând respectate. Şi vei deveni un politician de frunte, independent sau cu partid, pe care îl doare în spate de urbea care l-a votat! Şi... am putea s-o ţinem aşa pe multe pagini încă. Suntem convinşi că acest scenariu vă sună cât se poate de cunoscut şi că v-aţi săturat de asta! Şi dacă, cumva, aveaţi de gând să vă relaxaţi într-o seară, poate de Ziua Constanţei, ieşiţi la o bere, că evenimente culturale (de fapt, de nici un fel) nu-s!