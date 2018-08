E de trei ori mai scump să repari o mașină asigurată!

Preţul mediu practicat de către anumite service-uri auto din România pentru reparaţia unui autovehicul, efectuată cu asigurare auto, este de aproape trei ori mai mare decât costurile reparaţiei unei maşini al cărei proprietar nu are RCA, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate prezentat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, de către reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare din România (UNSAR). „Încă de când a apărut legea RCA, în piaţa de asigurări s-au observat nişte lacune, astfel încât azi asistăm la nişte creşteri nejustificate de preţuri. Am tot menţionat că păgubitul nu beneficiază de serviciile de service, ci anumiţi terţi, respectiv anumite ateliere de reparaţii. Un asigurător normal nu o să vină niciodată cu o soluţie de reparaţie pentru o aripă sau o bară făcută praf, ci doar cu soluţia de înlocuire, pentru că acolo este câştigul şi pentru că legislaţia permite. De ce? Am mai auzit că elementele de plastic ale unei bare nu se repară. Nu se repară ce? Pe de altă parte, se vorbeşte despre siguranţă rutieră. Anumite lucruri care se pot repara, se repară. Tehnicieni sunt şi de o parte, şi de alta, la fel cum sunt şi în service-uri“, a declarat Mădălin Roşu, responsabil al Secţiunii Auto din cadrul UNSAR. Potrivit cercetării, un posesor de maşină avariată, model Skoda Octavia, care nu are asigurare, va plăti un preţ mediu de 501,03 lei pentru revopsirea unei bare faţă, în timp ce tariful mediu achitat de către un şofer care deţine asigurare este de 1.505,52 lei. De asemenea, pentru înlocuirea unui far dreapta, piesă originală, avantajul de preţ mediu achitat este în favoarea maşinii neasigurate, cu 528,44 lei, faţă de 814 lei achitaţi în celălalt caz. Raportul de tarif mediu dintre un autovehicul asigurat versus unul neasigurat este în favoarea celui din urmă şi în ceea ce priveşte reparaţia unei aripi faţă dreapta - 552,5 lei, faţă de 1.550,29 lei. Studiul UNSAR mai arată că pentru revopsirea unei bare spate, un şofer neasigurat va plăti la service un preţ mediu de 503,15 lei, în timp ce, printr-o asigurare auto, se va plăti suma de 1.750,65 lei. În prima parte a lui 2018, piața RCA le-a adus asigurătorilor pierderi de circa 10%, potrivit datelor ASF.