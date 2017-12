E musai să fie redus consumul de hârtie la Camera Deputaţilor

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a decis, ieri, demararea proiectului de reducere a consumului de hârtie \"Paperless Parliament\", care are ca obiectiv în acest an reducerea la jumătate a consumului de hârtie. Potrivit memorandumului intern al secretarului general al Camerei, la această dată Camera Deputaţilor înregistrează un important consum de hârtie, cea mai mare parte, respectiv 75%, fiind utilizată pentru multiplicarea documentelor aferente procesului legislativ. După implementare, documentele vor putea fi accesate pe dispozitive mobile de tip laptop, tablete, smartphone, înlocuirea operaţiunilor tradiţionale de aplicare a contrasemnăturilor, vizelor, avizelor prin folosirea semnăturii electronice. Implementarea sistemului pilot necesită un set de măsuri, cum ar fi o aplicaţie software, asigurarea resurselor hardware - tablete, monitoare, spaţii de lucru, servere, dotarea membrilor Biroului Permanent cu dispozitive tip iPad, organizarea unor sesiuni de training pentru participanţii la proces. \"Întrucât aplicaţia software este proiectată şi dezvoltată de către Direcţia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, iar echipamentele hardware vor fi reconfigurate prin grija Direcţiei Tehnice, costurile aferente implementării acestui proiect pilot sunt zero\", se arată în memorandum. (A.M.)