E nevoie de o lege electorală stabilă

Deputatul UDMR de Bihor Lakatos Peter susţine că România are nevoie de o lege electorală care să nu mai fie modificată, pentru a nu mai fi posibilă fraudarea alegerilor, el apreciind că \"frauda electorală nu mai poate fi tolerată\". \"Timp de 18 ani, unii s-au făcut că fac reclamaţii, alţii s-au făcut că verifică. Verdictul a fost mereu acelaşi: au fost nereguli, dar nu s-a influenţat rezultatul\", a spus Lakatos. Deputatul a afirmat că nu are nicio îndoială că s-au produs fraude şi la aceste alegeri. \"Nu vorbesc de cine a furat mai mult sau mai puţin. Eu cu furtul am o problemă\", a declarat Lakatos. Lakatos crede că parlamentarii români pot face o lege care să asigure \"transparenţa în controlul pe care poate să-l execute societatea civilă asupra procesului electoral\" şi evitarea fraudelor electorale. (I.H.)