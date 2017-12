În sfârşit, sesizările medicilor sunt auzite! Ani la rând, cadrele medicale şi-au arătat indignarea vizavi de statutul de funcţionari publici, însă nimeni n-a reacţionat. Premierul Victor Ponta a declarat, vineri, că “e o prostie să-i faci funcţionari publici pe medici”, în acest sens fiind în lucru un proiect de lege discutat cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR). “E vorba de un proiect de lege, dar vă spun direct: medicii nu au de ce să fie funcţionari publici sau să fie trataţi ca funcţionari publici. E o prostie ideea că pe medici îi faci funcţionari publici. Trebuie să aibă dreptul de a obţine şi alte venituri. E o discuţie mai lungă pe care am avut-o cu Colegiul Medicilor şi e vorba de o reformă reală a statutului medicilor şi a personalului medical. Eu sunt de părere că trebuie să aibă o relaţie contractuală doar şi exclusiv cu spitalul, cu unitatea în care lucrează şi, din acest punct de vedere, să aibă acces şi la alt gen de venituri”, a declarat Ponta. El a explicat că va detalia subiectul la Ministerul Sănătăţii (MS) împreună cu reprezentanţii CMR.

ŞANSE LA SALARII MAI MARI Premierul s-a referit şi la şansele ca veniturile angajaţilor din Sănătate să crească. “Noi am crescut în fiecare an alocarea, în 2013 mai mult ca în 2012, în 2014 mai mult ca în 2013 şi aşa va fi şi în 2015. Vreau, însă, să-mi fac datoria cu riscul, sigur, de a nu fi la fel de popular, de a spune că orice creştere în zona de salarii trebuie să fie o creştere pe care să o putem susţine şi în anii care urmează. Într-un an electoral, 2008, am dublat salariile profesorilor, în 2009 nu am spus nimic că erau alegeri, ca să constatăm în 2010 că le tăiem. Sunt absolut convins că eu, Nicolae Bănicioiu şi Liviu Dragnea vom avea responsabilitatea acestei ţări şi în 2015 şi eu nu pot spune în 2014 că dublăm tot, creştem tot, iar în 2015 constatăm că nu mai sunt bani. Asta poate spune cineva care nu are nicio responsabilitate”, a declarat Ponta. Premierul a precizat că în acest an, cu banii existenţi, “Guvernul a încercat să dea un mesaj” pentru medicii rezidenţi. “La fel vom face şi anul viitor. Anul aceasta încercăm să alocăm cheltuieli salariale mai mari pentru anumite categorii, cheltuieli pe care le putem susţine în perioada care vine. Cred că orice medic sau asistentă îşi doreşte un salariu decent, dar şi condiţii de muncă decente. Lucrurile trebuie să meargă împreună şi eu îmi fac datoria să spun cât putem face anul acesta şi anul viitor, în aşa fel încât nimeni să nu-mi bată obrazul anul viitor, cum li s-a întâmplat altora, să-mi spună că am zis la alegeri că o să curgă lapte şi miere şi imediat după alegeri v-aţi apucat să tăiaţi pensile şi salariile. Vă garantez că, atât timp cât voi fi premier, nu se vor tăia pensii şi salarii, ci doar adăugăm. Că nu adăugăm destul sunt cu totul de acord”, a spus Ponta.

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a afirmat că proiectul de lege la care se lucrează cu Colegiul Medicilor ar putea intra în Parlament chiar din toamnă. “Vestea bună este, în momentul de faţă, că MS împreună cu CMR lucrează la un proiect de lege pentru mărirea veniturilor medicilor. S-a întâmplat, în primă etapă, cu medicii rezidenţi. Sper ca, mai devreme de toamnă, să avem proiectul finalizat şi să intrăm cu el în Parlament chiar din această toamnă. Sunt paşi făcuţi destul de repede şi noi ne coordonăm cu reprezentanţii lor - Colegiul Medicilor, care are câteva propuneri concrete, şi sunt convins că, până la finalul anului, va fi trecută legea prin Parlament”, a spus Bănicioiu.