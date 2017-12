E oficial: Chițac, șef peste liberali și candidat la Primăria Constanța

08:00:34 / 09 Februarie 2016

Purificatorul moral si rectificator de constiinte.

Cu cat nu stai si cumpanesti mai mult aceasta trecerea brusca de la politica acoperita la politica translucida ,cu atat mai mult te izbeste mai tare acest act temerar.Soarele Constantei de la ANMB a rasarit.!Chitac intra pe orbita celui mai ,,istoric''si controversat partid politic.-mixtura PNL-PDL.El vrea sa devina ,,apostolul modernitatii politice,dupa ce un aalt apostol,,Madalin Voicu ramane ferm;,,ma retrag din politica''De maine,Madalin, va fi pensionar parlamentar inlocuit pe esicherul politic de un pensionar militar si el ,,probabil '',in viitor ,cu un adaos la actuala pensie de militar, a unei pensii speciale ,nevinovata .Pentru succes,don Chitac,la inceput trebuie sa se faca mic si indulcit sa-si stearga de pe frunte sudoarea acra ,cazona.Este necesar ca in fata colegilor de partid sa-si ia aere de inocenta si buna credinta.dar cand este vorba de popor,dreptate,coruptie si furt sa se iveasca in fata constantenilor ,carora le-a ajuns cutitul la os ,cu sabia dreptatii si sa....promita ca un veritabil politicianist.Constanteni!Tineti minte!Patrundem intr-o alta constelatie morala.Plcarea lui Madalin din politica si intrarea lui Chitac in politica in psihologia constantenilor s-au ivit noi elemente,care determina revizuirea mai atenta a valorilor ,schimba orientarile si aseaza mintea pe alte temelii..