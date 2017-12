E oficial! Cioloș și-a făcut asociație politică

17:56:17 / 11 Martie 2017

FOST !

De la așa zisa revoluție din 1989, am votat când pe unii, când pe alții și totodată, am fost și înlăturatul șerpăriilor, numite partide, singurul la care nu am poposit a fost psd-ul, cu siguranță că și acolo este aceiași șerpărie si cuib de vespii, ca peste tot. Ce să facă cioloș dacian julien cu partidul nou înființat, când cineva vrea să scape de un " politician " , îi propune ca să facă un partid și de acolo, încolo i-au asigurat decăderea, sfârșitul și eliminarea de pe scena politică, armele actuale folosite pentru eliminarea adversarilor politici sunt altele, comparativ cu ce a fost cândva, adică : copypeist, doctoratele false, amantele și amantlâcul, dosarele penale la comandă și................. , pentru cioloș dacian julien, s-a ales varianta înființării unui partid, adică s-a folosit o variantă mai elegantă de a scăpa mai ușor de el ! Așa că cioloș dj, drum bun, vânt din pupa și bună vecinătate cu prietenul vostru de cavou " + " pnctd-ul, care suferă de pe urma singurătății pe strada liniștii politice, mergeți de-l consolați și-l mângâiați, că plânge săracul că numai poate fi viu, ca să mai participe la : furtișaguri, smecherii de tot felul !