E oficial! Dr. Cătălin Grasa asigură interimatul la Spitalul Județean

17:35:46 / 28 Februarie 2017

Meneger doar meneger medic.....

Meneger si atiit.Medic in a mai intra in sala de operati de mult NU. Deci ii administrator si cam atiit in curind dak nu si in prezent va deveni membru PSD.Asta il face mai putin omenos cu cei aflati in maaare nevoie dat bolilor avute.Dinsul binenteles nu da una de un leu pe acesti oameni.Pot sta asa nu ii neaparat sa fie rezopvati medical is spusele dumnealui.Nu mai vb aici de colegi dinsului care is exact la fel.