E oficial! Se fac excluderi din PNL!

06:23:17 / 30 Martie 2018

STINGE LUMINA !!!!!

După ce această adunătură de ticăloși numită PDL PNL CIUMA GALBENĂ a reușit să-l elimine pe DANIEL ZAMFIR și-a arătat adevărată față .. Adevărată identitate Care nu are nimic în comun cu doctrina LIBERALĂ..Cum să-i ții în partid pe blaga boc anastse ialomițeanul predoiu... Și toată gașca de PENALI din fostul PDL și să-l demiti pe un senator lider al COMISIEI economice care a PROPUS niște legi extraordinare care stopează abuzurile băncilor în raport cu românul de rând...Și nu sântem multi... Vreo 7 MILIOANE care avem credite la bănci !!!Are DREPTE Daniel Zamfir când spune că "NU MA IDENTIFIC IN ACTUALUL .. PDL-PNL CIUMA GALBENĂ "..PARTID CARE SUȚINE ABUZURIILE !!!!!.. INCREDIBIL !!!!...Și spune că sunt LIBERALI !!.. Mai aveți dubii că PDL-PNL CIUMA GALBENĂ e un partid MAFIOT ?. Va dispărea la fel că PNTCD ...Au reușit BASISMUL ce na reușit Comunismul .. Adică să distrugă singurul PARTID LIBERAL unul istoric !!!!