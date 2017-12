E oficial! Tarifele la roaming, eliminate!

Parlamentul European (PE) a aprobat ieri, în primă lectură, reforma pieţei telecomunicaţiilor, care prevede, printre altele, eliminarea tarifelor de roaming în UE, de la 15 decembrie 2015. Potrivit unui comunicat al PE, raportul a fost votat cu 534 de voturi „pentru“, 25 de voturi „împotrivă“ şi 58 de abţineri. Pentru a proteja companiile telecom de „folosirea abuzivă“ a serviciilor de roaming, eurodeputaţii au solicitat Comisiei Europene (CE) o serie de măsuri care să permită firmelor să aplice tarife în situaţii excepţionale. Aceste tarife vor fi, însă, sub nivelul celor aplicate în prezent. Tarifele practicate de societăţile de telefonie mobilă pentru serviciile furnizate în roaming reduc numărul de apeluri efectuate din străinătate, 28% dintre consumatori alegând să ţină telefoanele închise, potrivit unui sondaj de opinie dat publicităţii de CE la 17 februarie. Doar 8% dintre călători îşi folosesc telefoanele mobile în străinătate la fel de mult ca şi acasă din punct de vedere al apelurilor efectuate, în timp ce trei din zece persoane care călătoresc în altă ţară nu îşi folosesc deloc telefonul mobil pentru a efectua apeluri. În plus, doar două din zece persoane ar trimite la fel de multe SMS-uri ca şi atunci când se află în propria ţară, iar un sfert dintre călători nu trimit niciodată mesaje când se află în altă ţară a UE. CE precizează că aplicarea unor tarife majorate pentru serviciile furnizate în roaming mai are şi alte efecte, cum ar fi faptul că 47% dintre respondenţi nu ar utiliza internetul mobil în altă ţară din UE. Sondajul de opinie a fost efectuat în rândul a 28.000 de cetăţeni ai UE.