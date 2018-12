E oficial! Vezi când se construiește Sala Polivalentă la Constanța

21:39:33 / 17 Decembrie 2018

borduri

orasul e plin de ceva timp si de borduri.cat mai multe. de la poarta1(ce panarama s-a facut acolo!!!!)si in tot orasul. pe tomis de la emag la dacia, pe partea dreata. ia zi, bre nea fagadau , unde ai oferit alterntiva de parcare pentru toate autoturismele locatarilor din zona? intre str. mircea si bd. mamaia, in tomis 2 ai facut varza cartierul cu sensurile unice. acu ai inceput cu strada de la cimitirul central sa o pui bordurile tale de jumatate de metru inaltime. cand vor fi zile in care vor veni cetatenii constanteni sa-si comemoreze mortii, unde vor parca, la tine la primarie in birou? ar mai fi de scris pana maine. in afara de pomanagii si coloratii de la h coanda tu mai esti primarul cuiva din constanta?