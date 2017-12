E sărbătoarea dulciurilor la musulmani

După o lună de purificare spirituală, credincioșii musulmani vor marca timp de 3 zile Ramazan Bairamul, începând de marți, 5 iulie, și până pe 7 iulie. Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători religioase la musulmani, când ei petrec alături de cei dragi în bucurie și voie bună, dar și când trebuie să-i ajute pe cei aflați la nevoie. După slujba organizată în acest an pe 5 iulie, în jurul orei 7.00 dimineața, credincioșii musulmani petrec în familie, cei tineri vizitându-şi, potrivit tradiției, rudele vârstnice. Membrii familiei iau masa împreună, iar mai târziu vin în vizită musafiri. În aceste zile de sărbătoare, de pe mesele îmbelşugate ale musulmanilor nu lipsesc baclavalele şi sarailiile, delicii tradiţionale ale turcilor dobrogeni. Tocmai de aceea, bairamul este supranumit și sărbătoarea dulciurilor.

Este cea mai importantă perioadă din an pentru credincioșii musulmani din România. După o lună de purificare spirituală, evidențiată prin post negru diurn, slujbe şi rugăciuni, ei vor marca timp de 3 zile Ramazan Bairamul (Sărbătoarea Ramazanului sau a dulciurilor), începând de marți, 5 iulie, și până pe 7 iulie. Dacă postul din Luna Ramazan constituie unul dintre cei 3 stâlpi ai religiei islamice, când credincioşii caută pacea, echilibrul şi buna înţelegere cu oamenii, Ramazan Bairam este una dintre cele mai importante sărbători religioase la musulmani. În România, din cei peste 70.000 de etnici musulmani, aproximativ 27.000 sunt etnici turci. ”Această perioadă este una în care trebuie să fim mai buni, să îi respectăm pe cei apropiați, fiind totodată o perioadă în care dăruim celor nevoiași”, a explicat președintele Uniunii Democrate Turce din România (UDTR), Osman Fedbi, în cadrul unei conferințe organizate luni, 4 iulie, la Constanța. În acest sens, cina de iftar este cea care încheie postul diurn și se servește în familie, cu prietenii sau cu persoane care nu au posibilități financiare, invitate să participe la masă. În această perioadă, UDTR a oferit cine de iftar atât la Constanța, cât și la filialele din București, Tulcea, Brăila, Galați, Medgidia, Cobadin, Tuzla, Băneasa, Cernavodă, Hârșova, Lazu, Cumpăna, Ostrov sau Fântâna Mare. ”În general, cei care au posibilități financiare oferă aceste mese de iftar sau dau pachete. Anul acesta am dat peste 1.000 de pachete împreună cu Muftiatul Cultului Musulman din România, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța și oameni de afaceri”, a precizat Osman Fedbi. La cina de iftar organizată la Constanța au răspuns invitației reprezentanți ai administrației publice, parlamentari, profesori universitari, dar și diplomați din cadrul Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța și al Federației Ruse. Totodată, reprezentanții Uniunii Democrate Tătare (UDT) au organizat tradiţionala masă de iftar ”Cina Prietenei” pentru aproximativ 2.000 de persoane în Piaţeta Decebal din municipiul Medgidia. ”Unirea noastră - a musulmanilor și-ar fi pierdut din însemnătate dacă nu ar fi inclus și comunitatea creștinilor din Medgidia. Ei au sprijinit evenimentul atât moral, cât și material”, a precizat președintele UDT, Naim Belgin. După slujba organizată în acest an pe 5 iulie, în jurul orei 7.00 dimineața, credincioșii musulmani petrec în familie, cei tineri vizitându-şi, potrivit tradiției, rudele vârstnice. Membrii familiei iau masa împreună, iar mai târziu vin în vizită musafiri. În aceste zile de sărbătoare, între 5 și 7 iulie, de pe mesele îmbelşugate ale musulmanilor nu lipsesc baclavalele şi sarailiile, delicii tradiţionale ale turcilor dobrogeni. Tocmai de aceea, bairamul este supranumit și sărbătoarea dulciurilor.

COLINDATUL - TRADIȚIE DEMULT APUSĂ

Pe vremuri, copiii obișnuiau să meargă după slujbă cu colindatul la familie, rude sau prieteni. În schimb, cei mici primeau dulciuri sau fructe. ”Era frumos, copilașii mergeau cu traista agățată de gât și colindau. Acum, la Constanța tradiția nu se mai respectă decât în cartierele unde populația musulmană este mai compactă sau în localitățile rurale - Cumpăna, Cobadin, Fântâna Mare”, a explicat Fedbi. Luna Ramazan, numită și luna fericirii și iertării, comemorează în fiecare an începutul revelării Coranului, Cartea Sfântă a Islamului, de către Allah către Profetul Muhammed (Pbuh), acest eveniment fiind consemnat a fi avut loc în Noaptea Sfântă de Kadir a Lunii Ramazan, în peştera Hira din muntele Nur de lângă oraşul Mecca, în anul 610. Anul aceasta, Noaptea de Kadir a fost marcată în noaptea de 1 spre 2 iulie. Tradiția spune că în această noapte toate rugăciunile sunt îndeplinite. Pe 12 septembrie, musulmanii vor sărbători Kurban Bairam - Sărbătoarea sacrificiului.

”Cu ocazia Ramazan Bairam doresc întregii comunități musulmane din județul Constanța multă sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor. Sărbătoarea în cadrul familiei, alături de persoanele iubite, în liniște și armonie este binevenită după perioada de post de o lună”, a declarat subprefectul județului Constanța Ersun Anefi.

”Le transmit credincioșilor musulmani Sărbători fericite și mă rog la Bunul Allah să ne accepte toate rugăciunile pe care le-am făcut în această lună sfântă. Să ne rugăm să ne ferească Dumnezeu de evenimente tragice cum sunt cele care au avut loc în ultima perioadă în Turcia și în alte state”, a transmis șeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat.