E vremea colindelor şi a darurilor muzicale

La Casa de Cultură a Sindicatelor, atmosfera de sărbătoare pluteşte deja în aer, iar ofertele speciale de Moş Nicolae nu lipsesc. Astfel, pentru cei care doresc să se bucure de magia sărbătorilor, pe celebrele acorduri ale muzicii dinastiei Strauss, s-a lansat oferta „doi pe un bilet”, pentru concertul programat sâmbătă, de la ora 19.00: Vienna Classic Christmas, susţinut de Strauss Festival Orchestra Vienna. Oferta se adresează bugetarilor, pensionarilor, studenţilor şi elevilor şi se aplică în limita celor 50 de locuri disponibile, pentru biletele al căror preţ este de 200 de lei. În vânzare se mai găsesc şi tichete la preţuri de 100 şi 150 de lei.

COLINDE TRADIŢIONALE CU MADRIGAL De oferta „doi pe un bilet” beneficiază şi cei care îndrăgesc colindele autentice româneşti, în interpretarea faimosului cor Madrigal, al cărui renume a trecut graniţele ţării, fiind desemnat, în 1992, la Paris, „Bun al Patrimoniului Universal UNESCO”. Acesta va concerta pe 13 decembrie, iar elevii, studenţii şi pensionarii au posibilitatea să achiziţioneze două bilete la preţul unuia întreg, care este de 100 de lei. La agenţia de bilete a CCS mai pot fi achiziţionate tichete şi la preţul de 80 de lei. Celebrul Cor Naţional de Cameră Madrigal le va prezenta constănţenilor, sub bagheta dirijorului Voicu Popescu, colinde româneşti aşa cum se regăsesc ele pe discul de vinil pe care au fost înregistrate pentru prima dată, în urmă cu 45 de ani. Madrigalul a luat fiinţă în 1963, în cadrul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti - Universitatea Naţională de Muzică, în prezent - la iniţiativa dirijorului Marin Constantin (1925-2011).

„CHRISTMAS IN VIENNA” După Madrigal, pe 14 decembrie, de la ora 19.00, spiritul vienez al Crăciunului va fi reînviat la Constanţa, în cadrul concertului „Christmas in Vienna”, oferit de Spirit of Vienna Orchestra, sub bagheta lui Sebastian Gurtler. Preţul biletelor este de 100, 150 şi 220 de lei.

„REGAL VIENEZ” Pe 22 decembrie, de la ora 19.00, este programat un alt concert extraordinar de Crăciun, un „Regal vienez” susţinut de Eastern Royal Orchestra din Sankt Petersburg, condusă de dirijorul Daniil Zaharov. Solista serii va fi Marina Raddis. Orchestra din ţara lui Ceaikovski i-a mai colindat pe constănţeni şi anul trecut. Preţul biletelor este de 80 şi 100 de lei.