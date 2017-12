EA Patras, o echipă foarte experimentată

După ce săptămîna trecută am prezentat adversara echipei constănţene CVM Tomis în primul meci de la turneul Final Four de la Izmir, Jastrzebski Wegiel, continuăm astăzi cu echipa greacă EA Patras, care în cealaltă semifinală va juca împotriva gazdelor de la Arkas Izmir. Patras ocupă locul 3 în campionatul intern, unul extrem de puternic dacă ne gîndim că are cîte o reprezentantă în Final Four în fiecare competiţie europeană inter-cluburi: pe lîngă EA Patras în GM Capital Challenge Cup, mai sînt Iraklis Salonic în Liga Campionilor şi Panathinaikos Atena în Cupa CEV, echipă care în sferturi a eliminat-o pe... Olympiakos Pireu! Formaţia greacă nu este o obişnuită a cupelor europene, participînd în ultimul deceniu doar de două ori în Cupa CEV (actuala Challenge). În 2004-05 a fost eliminată în faza grupelor, ratînd calificarea în optimi, iar în 2005-06 a ajuns pînă în sferturi, fiind oprită din drumul spre Final Four de echipa italiană Lube Macerata, care avea să cîştige trofeul. Faţă de echipa care a reuşit această performanţă, lotul a fost radical restructurat, doar doi jucători fiind păstraţi faţă de acum trei ani: Kitsantas şi Lampropoulos. Antrenorul Georgios Christopoulos are la dispoziţie un lot foarte experimentat, cu o medie de vîrstă care trece binişor de 30 de ani! Cei mai cunoscuţi jucători din lotul grecilor sînt internaţionalii bulgari Jekov şi Yordanov, titulari în naţională, şi cehul Novotny, de asemenea internaţional. Gkirtzikis şi Ioakeimidis joacă în naţionala Greciei, iar Gkiourdas şi Papazoglou sînt foşti internaţionali. Patras mai are doi stranieri în lot, pe bosniacul Kovac şi pe brazilianul Sacchi. Echipa greacă a înregistrat pînă în Final Four următoarele rezultate: 3-0 în deplasare şi 3-0 cu Dinamo Bucureşti, 3-0 în deplasare şi 3-1 cu AS Cannes (Franţa), 3-0 acasă şi 3-2 cu Kometa Kaposvar (Ungaria), 3-0 acasă şi 2-3 cu Galatasaray Istanbul (Turcia). În ultimul meci de campionat înaintea plecării la Izmir, Patras a cîştigat pe teren propriu, scor 3-1, întîlnirea cu Aris. Au evoluat: Jekov 3p - Kitsantas 3p, Gkirtzikis 4p, Papazoglou 11p, Novotny 19p, Sacchi 22p şi libero Dimitrakopoulos (au mai jucat Gkiourdas 5p, Kovac şi Ioakeimidis). Bulgarul Yordanov este accidentat şi ar putea rata turneul final de la Izmir!

Lotul echipei EA Patras

2. Marios GKIOURDAS extremă 2,02m 36 ani

3. Konstantinos GKIRTZIKIS centru 2,01m 34 ani

4. Marek NOVOTNY extremă 2,02m 31 ani

5. Milorad KOVAC centru 2,07m 38 ani

6. Andrey JEKOV ridicător 1,91m 29 ani

7. Gerasimos LAMPROPOULOS ridicător 1,87m 35 ani

8. Georgios PAPAZOGLOU centru 1,98m 36 ani

9. Christos DIMITRAKOPOULOS libero 1,87m 35 ani

11. Georgios KITSANTAS universal 2,00m 24 ani

14. Marcelo Mendes SACCHI extremă 1,93m 36 ani

15. Boyan YORDANOV universal 1,97m 26 ani

16. Nikolaos KARAGKIOZIS extremă 1,95m 20 ani

18. Chriztodoulos IOAKEIMIDIS extremă 1,98m 33 ani

Antrenor principal: Georgios CHRISTOPOULOS

Antrenor secund: Antonios GERANIOS