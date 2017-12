Ecaterina Andronescu, din nou şefă la Educaţie

„TRATAMENT” PENTRU NOII MINIŞTRI Şeful statului îşi continuă jocul de-a şoarecele şi pisica cu noii miniştri din guvern. Le cere declaraţii pe proprie răspundere prin care să dovedească că nu şi-au furat singuri căciula când şi-au întocmit cărţile publicate şi tezele de doctorat. La acelaşi „tratament” cotrocianist a fost supusă şi noul ministru al Educaţiei, senatorul PSD Ecaterina Andronescu, învestită în funcţie luni seară în prezenţa colegilor săi din Guvern. Reacţia ministrului, la cerinţele mai mult decât exagerate ale lui Traian Băsescu, a fost promptă. \"O să-i spun (n.r. - lui Traian Băsescu) că a mai semnat un decret pentru mine, probabil pentru că avea încredere în activitatea mea profesională şi probitatea mea morală\", referindu-se la scurtul mandat la Educaţie pe care l-a avut în Guvernul Boc. Ea a replicat că nu a plagiat niciodată şi că dovezile sunt în parcursul ei profesional. \"Nu-i vorba că vreau sau nu vreau, dar aceste dovezi există - şi dovezile că nu am plagiat rezultă din analiza activităţii mele, pe tot parcursul ei. În această carieră profesională sunt mai multe trepte pe care le parcurgi, atunci când porneşti de jos, de la prima poziţie, de la cea de asistent stagiar. Pentru fiecare etapă, se depune un dosar, se instituie o comisie care îţi analizează lucrările”, a explicat ministrul. Mai mult decât atât, ea a spus că întreaga carieră şi-a construit-o pe muncă şi onestitate. \"De când mă ştiu, ziua mea de muncă a avut 16 - 17 ore. (...) Vă spun încă o dată: n-am fraudat, n-am fost participantă la fraudă şi n-o să fiu niciodată participantă la nicio fraudă. Cred că fiecare este responsabil pentru ceea ce face el\", a susţinut ea. În ceea ce priveşte litigiul cu Agenţia Naţională de Integritate care o consideră incompatibilă pe funcţiile publice pe care le deţine, Andronescu speră ca justiţia să-i facă dreptate. \"Am foarte mare încredere în Justiţie, că se va respecta legea şi se va judeca cu o dreaptă măsură\", a conchis ea.

ABUZ DE LA COTROCENI Excesele de putere de la Cotroceni sunt taxate de liderii PSD. Vicepreşedintele PSD Ion Chelaru demască încălcările flagrante ale legii din partea lui Băsescu. „Este evident că este un abuz al preşedintelui (n.r. - declaraţiile pe proprie răspundere). Niciun act normativ nu cere astfel de declaraţii. Ne-a obişnuit (n.r. - Traian Băsescu) cu încălcări ale Constituţiei şi ale actelor normative. Nu are de ce să îi ceară Ecaterinei Andronescu astfel de declaraţii”, a precizat Chelaru. Şi ministrul în relaţia cu Parlamentul, Mircea Duşa, a precizat că preşedintele nu poate cere acte care nu sunt prevăzute în lege.

DE DOUĂ ORI FOST MINISTRU Ecaterina Andronescu a mai fost ministru al Educaţiei în perioada 2000 – 2003, când în fruntea guvernului era Adrian Năstase, şi o altă scurtă perioadă, între 22 decembrie 2008 şi 1 octombrie 2009, în Guvernul Boc.