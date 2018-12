Ecaterina Andronescu, propunerea PSD pentru Ministerul Educaţiei

Ecaterina Andronescu este propunerea PSD pentru funcţia de ministru al Educaţiei. Propunerea urmează să fie trimisă la Cotroceni. Decizia vine în contextul în care săptămâna aceasta expiră interimatul Rovanei Plumb la MEN. Pentru funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene PSD îl propune pe George Ciamba. Conform Gabrielei Firea, pentru Ecaterina Andronescu la Ministerul Educaţiei a fost unanimitate în şedinţa conducerii PSD, iar în cazul lui George Ciamba au fost două abţineri.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că a propus pentru portofoliile Educaţiei Naţionale şi Afacerilor Europene doi oameni cu experienţă, care pot aduce plusvaloare - Ecaterina Andronescu şi secretarul de stat în MAE George Ciamba. "Având în vedere că se împlinesc 45 de zile de interimat pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, am venit astăzi cu propunerea pentru acest minister în persoana doamnei Ecaterina Andronescu. Pentru Ministerul Afacerilor Europene am propus ca ministru delegat pe George Ciamba. Am venit cu aceste propuneri pentru că cred cu tărie că avem nevoie de oameni cu experienţă, cu expertiză, sunt două portofolii importante şi acest lucru ne face să avem în vedere oameni care pot aduce plusvaloare. (...) România se află în grafic pentru preluarea Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi cred că orice declaraţie care aduce o umbră de îndoială acestui lucru nu poate face decât rău României. Suntem în linie dreaptă, suntem în grafic", a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD. Întrebat dacă a reevaluat situaţia în privinţa Ecaterinei Andronescu, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că a acceptat propunerile premierului Viorica Dăncilă. "Eu nu fac reeavaluări. Doamna prim-ministru a venit cu cele două propuneri, au fost votate în BPN", a afirmat Dragnea.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, marţi, la Parlament având pe ordinea de zi propunerea unor candidaţi pentru funcţia de ministru al Educaţiei Naţionale şi pentru funcţia de ministru delegat al Afacerilor Europene.

Surse social-democrate precizau luni că secretarul de stat din MAE, George Ciamba, este o variantă luată în calcul de premierul Viorica Dăncilă pentru funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene după demisia lui Victor Negrescu.

Ecaterina Andronescu a mai ocupat în trecut funcţia de ministru al Educaţiei, iar în ultima vreme a avut poziţii critice la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, căruia i-a cerut să se retragă de la conducerea partidului.

Ecaterina Andronescu a fost secretar de stat în Ministerul Învăţământului (1995-1996), ministru al Educaţiei şi Cercetării (din 28 dec. 2000-19 iun. 2003) în Guvernul Năstase. Din 22 decembrie 2008 şi până la 1 octombrie 2009, Ecaterina Andronescu a deţinut funcţia de ministru al Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în Guvernul Boc. Ultima dată a deţinut, în perioada 2 iulie 2012 - 21 decembrie 2012, portofoliul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în Guvernul Ponta I.