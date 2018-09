Echinocțiul de toamnă. Ziua e egală cu noaptea. Când se schimbă ora

11:11:31 / 21 Septembrie 2018

Doua observatii...

1. Anul acesta (2018), in octombrie, sambata cade pe 27 octombrie iar duminica, pe 28. Deci trecerea la ora normala a Romaniei se va face in noaptea de 27 pe 28 octombrie. 2. De la anul (2019) , schimbarea orei se va desfiinta (dupa parerea mea, nici nu ar fi trebuit sa existe, dar asa este cand te iei dupa toti idiotii cu pretentii intelectuale sau cu anumite interese ascunse...), si vom ramane pe ora noastra obisnuita (GMT +2), asa incat programul anuntat de dvs. nu mai are nici o valoare.