Echipa CFR Cluj s-a implicat într-un proiect umanitar

Echipa din prima ligă, CFR Cluj, a suţinut o conferinţă de presă prin care şi-a anunţat implicarea într-un proiect umanitar. Printre primii jucători care vor contribui financiar sunt Filipe Nascimento, Mario Camora, Mihai Mincă şi Adrian Păun.

Prin intermediul proiectului “I have a brick in Kenya” echipa din Gruia va susţine financiar, timp de un an, un copil din Kenya „cu cele necesare pentru o viaţă şi o educaţie mai bună”. Conform postării apărute pe pagina de Facebook a celor de la CFR Cluj, în proiect sunt implicaţi şi jucătorii antrenaţi de Vasile Miriuţă, printre care: Nascimento, Camora, Mincă şi Păun.

“Clubul nostru este alături de proiectul I have a brick in Kenya, iar la conferinţa de presă de vineri, Filipe Nascimento, Mário Camora, Mihai Minca şi Adrian Paun au fost primii care au semnat un contract pentru a susţine timp de un an întreg un copil cu toate cele necesare pentru o viaţă şi o educaţie mai bună. Este doar un început, fotbalul trebuie să fie mai mult decât un sport, el trebuie să fie un resort pentru unitate şi normalitate.

Mulţumim prietenilor noştri de la Masita pentru sprijinul în acest proiect. Hai CFR!”, este mesajul postat de clubul clujean.