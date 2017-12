Constanţa nu şi-a uitat niciodată valorile şi a ştiut mereu să aprecieze performanţa. Într-o perioadă când criza economică loveşte cu putere şi în sport, când guvernanţii sunt pe zi ce trece tot mai nepăsători în privinţa sportului, singurul fenomen care ne reprezintă mereu cu onoare în lume, Constanţa reuşeşte să ofere o nouă lecţie de management şi rămâne singurul oraş din ţară în care autorităţile locale s-au implicat cu deosebit succes în sporturile de echipă: handbal, volei sau rugby. Consiliul Judeţean Constanţa a oferit, ieri, încă o dată, o mână de ajutor sportului constănţean. Aflată pe marginea prăpastiei din punct de vedere financiar şi în pericol iminent de desfiinţare, echipa feminină de handbal CS Tomis Constanţa a fost salvată în ultima clipă de către autorităţile locale constănţene care, prin Fundaţia pentru promovarea sportului constănţean, au decis să acorde ajutorul necesar salvării formaţiei constănţene. Pentru moment a fost alocat un buget de 500.000 lei pentru cheltuieli urgente, urmând ca apoi, în funcţie de necesităţi, acesta să fie suplimentat. Va avea loc însă şi o reanalizare a managementului clubului pentru a se vedea cauzele care au dus la această situaţie şi unde este nevoie să aibă loc anumite schimbări. “Consiliul Judeţean a ajutat CS Tomis când a putut. Din păcate, clubul a intrat în insolvenţă nu ştiu din ce motive. Am primit informaţii de la Direcţia pentru Sport că au datorii foarte mari, că unele jucătoare au depus memorii pentru a deveni libere de contract. Am alocat iniţial 500 mii lei şi vom mai aloca nişte bani, dar prima dată trebuie să vedem ce se întâmplă acolo, care este situaţia cu datoriile, cu jucătoarele, cu patrimoniul, dacă este grevat sau nu şi ce soluţie găsim. Cei 500 de mii de lei sunt condiţionaţi de schimbarea managementului pentru că înseamnă că este greşit dacă au ajuns să nu mai aibă bani. Trebuie găsită o soluţie împreună cu CS Tomis pentru ieşirea din criză. Am făcut acest demers în urma solicitării pe care am primit-o de la CS Tomis”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. „Din acest moment fetele nu trebuie să se mai gândească decât la joc, să-şi vadă de treabă în continuare. Probleme financiare sunt peste tot, la orice club din lume. Cel mai bun exemplu trebuie să îl ia de la handbaliştii de la HCM care au rezistat şi trei luni fără să fie plătiţi. Era păcat ca echipa CS Tomis să se destrame, pentru că este vorba de unul dintre cele mai vechi cluburi, cu o tradiţie bogată şi cu o prezenţă îndelungată pe prima scenă a handbalului feminin românesc. Absolut toţi cei 33 de consilieri au votat în unanimitate pentru salvarea echipei feminine de handbal, lucru care vorbeşte de la sine despre dorinţa tuturor ca acest club să continue“, a declarat directorul DJST, Elena Frîncu, care, în 1977, la prima prezenţă în Liga Naţională a formaţiei Hidrotehnica Constanţa (actuala CS Tomis), era căpitanul echipei. „Suntem foarte bucuroşi că în sfârşit am primit şi veşti bune. Este o zi importantă pentru CS Tomis, pentru sportul constănţean, dar şi handbalul românesc pentru că acest club are un loc de cinste în istoria Ligii Naţionale. Tradiţia se formează extraordinar de greu în sport şi se menţine şi mai greu, mai ales în condiţiile actuale ale vremii. Visul meu a fost mereu ca acest oraş să aibă o echipă în Liga Naţională şi mult timp nu am ştiut ce este sâmbătă, duminică. În 1969 am câştigat primul titlu naţional de junioare, iar apoi, în 1977 am promovat prima dată în primul eşalon cu vechea echipă Hidrotehnica“, a precizat şi profesorul Traian Bucovală.

SPORTUL CONSTĂNŢEAN, SPRIJINIT CU APROAPE 10 MILIOANE LEI. În şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean Constanţa a fost aprobată alocarea sumei de 9.710.00 lei pentru sportul constănţean. Cei mai mulţi bani, 4 milioane lei, au fost acordaţi Fundaţiei pentru Promovarea Sportului Constănţean, restul banilor fiind distribuţi astfel: 2.500.000 lei pentru HCM Constanţa, 1.200.000 lei pentru RCJ Farul Constanţa, câte 900.000 lei pentru CVM Tomis Constanţa şi CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi 210.000 lei pentru DJST Constanţa pentru programul “Prezent la Sport, absent la Medic“.