Echipa performantă a lui Popescu formată din perdanţi şi profitori

Lupta în PD-L Constanţa este departe de a fi încheiată chiar dacă membrii conducerii centrale au numit un nou Birou Permanent Judeţean (BPJ) condus de Ion Popescu. Cei mai mulţi membrii PD-L Constanţa sînt nemulţumiţi nu de faptul că actualul preşedinte interimar a ales în noul BPJ numai oameni care nu au ajutat cu nimic în campania electorală, chiar dacă şi Ion Popescu şi Elena Udrea declarau că noua conducere locală va fi formată din oameni care au muncit ţi au avut rezultate la alegerile locale. În afară de o serie de primari care au căştigat alegerile, restul BPJ-ului este format numai din „performeri“. Începem cu Mircea Iustian, primi-vicepreşedinte. Surse din PD-L ne-au declarat că numirea lui a fost răsplata pentru faptul că a pierdut în toate localităţie de care a răspuns. Adrian Gheorghiţă, şi el prim-vicepreşedinte, este de două luni în politică, este omul primarului de la Valu lui Traian şi s-a ocupat de localitatea Lumina unde bineînţeles a pierdut alegerile. Despre Senol Zevri, mai nou secretar general, nu este cazul să mai comentăm ci să amintim doar faptul că este genul de politician care se aciuează precum cîinii acolo unde este os de ros. Elena Ivănescu este şi ea membruu noului BPJ. O ilustră necunoscută care potrivit surselor din PD-L nu are nici o treabă cu politica dar care a fost recompensată cu funcţia de secretag general adjunct, pentru simplul fapt că s-a ocupat de campania lui Ion Popescu. În ediţiile anteriioare vă precizam că Ion Popescu a îndepărtat de lîngă el oamenii care i-au fost loiali lui Stelian Duţu. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Tudorel Calapod, care a reuşit să-şi facă loc în noua echipă a lui Popescu. „Performanţa“ lui Calapod a fost pierderea primăriei Năvodari, fiind astfel recompensat de noua conducere. Zanfir Iorguşi este un alt perdant al alegerilor locale care se regăseşte în echipa lui Popescu, şi despre care, surse din PD-L au declarat că a reuşit în foarte scurt timp să distrugă organizaţia de la Mangalia. Echipa lui Popescu este completată cu Inacu Stavrositu, cel care s-a ocupat de Topraisar la alegeri, unde PSD a cîştigat la un scor de forfait. Avantajul lui Stavrositu este faptul că are o relaţie directă cu Elena Udrea, fiind broker-ul familiei, şi astfel are trecere la conducerea centrală a partidului. Tot din noul BPJ mai face parte şi Marian Mitrea, despre care nimeni din partid nu ştie nimic. Nici măcar cum arată! Din acest BPJ nu putea să lipsească Dorel Onaca, despre care se ştie cum a pierdut la Primăria Constanţa şi Cristian Tănase, un fost peledist fără experienţă politică care a plecat din PNL de bun ce era. Surse din PD-L au declarat că Biroul Permanent Central a validat un BPJ format din 21 sau 22 de membrii, deşi conform statutului, ar fi trebuit să aibă 29 de membrii. Revenind la liderul interimar al PD-L Constanţa, Ion Popescu, amintim că a candidat la Primăria Constanţa în 2000 din partea UFD şi a obţinut un scor electoral de 1%. Membrii PD-L îşi pun tot mai des întrebarea cum poate lupta Ion Popescu împotriva PSD, atîta timp cît el a fost apărătorul fostului pesedist Petre Stancă. Analizînd „performanţele“ noului BPJ al PD-L Constanţa, constatăm faptul că este format numai din perdanţi şi profitori, lucru ce contavine directivelor de la centru dacă este să fie luate în considerare declaraţiile Elenei Udrea, care spunea că este nevoie de o echipă de învingători. Nici unul din cei amintiţi mai sus nu au avut succese pe plan politic, cel puţin la recentele alegeri locale. Ceea ce reiese din declaraţiile surselor din PD-L este faptul că, în prezent oraganizaţia de la Constanţa este condusă din umbră de un grup de foşti peledişti care au interese obscure, şi care vînează funcţii importante în realizarea propiilor idealuri şi afaceri.