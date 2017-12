Echipa substantivelor comune de la Primărie: un ”făgă”, un ”răsă”, o popească

23:43:50 / 28 Iulie 2017

Astfel de articole ...

sunt, intr-adevar, diversiuni menite sa abata atentia constantenilor de la adevaratii vinovati pentru starea groaznica a orasului ... ele spun adevarul asa cum ar fi trebuit sa o faca inca de pe timpul lui Suleyman, vinovatul principal pentru starea deplorabila a orasului, pentru coruperea pensionarilor saraciti cu un pui si o sticla de ulei contra voturilor care l-au mentinut in functie atatia ani, pentru faptul ca acest oras este parasit de tineri si de oamenii corect si muncitori pentru ca nu mai ofera nicio speranta de mai bine si pentru ca se indreapta, sub conducerea unui alt incompetent, spre distrugerea totala ... insa atunci, in acele vremuri efervescente cu sambadroame, carnavaluri si care alegorice, cu salvamarul drogat inconjurat in permanenta de maimute ademenite de banii acestui fante ofilit, nimeni de la Telegraf nu a indraznit sa il critice, ba din contra, l-ati ridicat in slavi zi de zi, articol de articol ... iar astazi, cu acest articol in care spuneti adevarul despre cloaca penala si incompetenta din Primaria Constanta, credeti ca ati castigat increderea cuiva, increderea ca sunteti obiectivi si ca va pasa de soarta orasului? Va inselati, constantenii v-au "citit " de mult, si-au dat seama cat valoreaza "adevarurile" scrise in articolele voastre si ca acest ziar este doar o fituica de propaganda .... de fapt, ceea ce faceti voi acum este doar o rafuiala intre fostii si actualii lideri ai administratiei (a se citi mafiei) locale ...