Echipajul Delecour - Savignoni a câştigat Raliul Deltei Dunării

Echipajul francez alcătuit din Francois Delecour şi Dominique Savignoni a câştigat cu mari emoţii ediţia 2014 a Raliului Deltei Dunării! Cei doi, aflaţi la bordul unei maşini Subaru Impreza N14, au fost urmaţi la doar două secunde de echipajul Simone Tempestini - Dorin Pulpea (Peugeot 207 S2000), în timp ce locul 3 în clasamentul general a fost ocupat de Sebastian Barbu şi Sergiu Itu (Mitsubushi Lancer Evo 10), la un minut de învingători. Simone Tempestini s-a impus în cinci probe speciale, însă penalizarea de un minut primită vineri l-a retrogradat un loc în clasamentul general. Totuşi, el a obţinut primul podium din carieră în CN de raliuri. Un minut şi 14 secunde avans s-au evaporat în ultimele două probe speciale din totalul de zece, din cauza problemelor la direcţie cu care s-a confruntat Delecour. Pilotul francez a terminat ultimul superspeciala de sâmbătă seară din Tulcea, având planetara dreapta distrusă!

„Deşi vremea ne-a pus serioase probleme şi am fost aproape de anularea unor probe speciale, iată că am reuşit să ducem la bun sfârşit această ediţie a Raliului Deltei, o ediţie foarte disputată, foarte apreciată. Ţin să le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi, le cer scuze celor care au fost puţin deranjaţi în aceste zile de închiderea centrului, dar eu cred că a meritat efortul, a ieşit un eveniment deosebit, care a promovat Tulcea şi Delta Dunării”, a declarat Mihai Tănase, organizatorul raliului. „A fost ceva mai greu pe final. Trebuia să gestionăm cât mai bine avantajul din prima zi şi am reuşit, deşi Simone s-a apropiat periculos. Mi-au plăcut toate specialele, este un traseu deosebit de frumos, dar şi dificil. Aştept acum rezultatele oficiale, atunci mă voi bucura de victorie”, a spus Francois Delecour, care a câştigat şi anul trecut cursa tulceană, dar a fost ulterior descalificat din cauza unor nereguli în parcul tehnic.

DE ANUL VIITOR, RALIUL DELTEI DUNĂRII AR PUTEA FI INCLUS ÎN FIA EUROPEAN RALLY TROPHY Aşa cum am mai anunţat, primul-ministru al României, Victor Ponta, a fost copilot pentru Titi Aur în raliul tulcean, etapa a treia din calendarul Campionatului Naţional de raliuri pe anul 2014. Cei doi au fost deschizători de drum (forlighter) la ediţia a 15-a, plecând primii în fiecare probă specială pentru a-i ajuta pe organizatori să corecteze eventualele probleme cu care s-ar fi putut confrunta piloţii pe traseu. „Această etapă a Campionatului Naţional este foarte, foarte frumoasă. Merită pe deplin să fie şi etapă a Cupei Europene, pentru că se poate organiza pe un traseu extraordinar şi pentru că are o echipă organizatorică foarte bună, vorbim de Sorin Mitu, de Mihai Tănase şi de autorităţile tulcene. Drumurile de macadam de la eoliene înseamnă o infrastructură extraordinară pentru raliuri”, a declarat Titi Aur. Multiplul campion naţional de raliuri a apreciat şi superspeciala din Tulcea, susţinând că, deşi proba este scurtă, aduce caii putere în parcări şi la scările blocurilor, spre încântarea celor care nu pot ajunge la probele speciale din judeţ. „A fost frumos, dar mult noroi. Păcat că superspeciala din oraş e prea scurtă. Sunt convins că în Deltă vor veni tot mai mulţi turişti şi dacă există un spectacol sportiv este cu atât mai bine. Aşa se dezvoltă, de fapt, un loc special. Cu foarte multe evenimente”, a declarat Victor Ponta.