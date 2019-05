Echipajul ZIP ESCORT ajută poliția constănțeană la prinderea unui individ suspectat a fi dat în urmărire internațională

07:35:25 / 08 Mai 2019

felicitari

Mai da ce infractor pe asta il cauta Interpolul de ani de zile era ,,The most wanted" pe tot globul nu numai in Europa uitati numai ce lucruri de milioane avea la el furate si unde mai pui ca a fost o actiune complexa intre autoritati iar fara paznici nici nu puteau sa-i ia urma ,geniul lor a contat.