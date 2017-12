Echipamente speciale pentru Ebola la Spitalul TBC din Galați

Patru echipamente speciale destinate protejării personalului medical de Ebola au ajuns la Spitalul TBC din Galați, a anunțat astăzi reprezentatul unității medicale, Emil Popa. Potrivit acestuia, spitalele au fost dotate cu echipamente speciale de protecție în urma hotărârilor Comitetului Național Ebola și ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. La spitalul TBC a avut loc și un instructaj în cadrul căruia personalul medical a fost instruit cu privire la modul de acțiune în cazul în care la "Urgențe" vine un pacient suspect de Ebola. Cadrele medicale au fost învățate și cum se folosește echipamentul special de protecție. "Este absolut necesar ca această procedură să fie cunoscută de toată lumea. Tocmai de aceea am stabilit să facem acest instructaj la nivelul spitalului. Echipamentele le-am primit de curând și am făcut și o probă practică pentru a vedea cum trebuie să reacționăm într-o astfel de situație și cum se folosesc aceste costume. Trebuie să fim precauți, de aceea trebuie să învățăm niște lucruri noi. Asta deoarece există oricând posibilitatea ca și în țara noastră să apară un astfel de caz. La noi sunt foarte multe persoane care muncesc peste tot în lume, inclusiv în Africa. De aceea, este bine să fim întotdeauna pregătiți", a declarat Emil Popa. Acest tip de instructaj are loc în toate Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor, dar și la SMURD și ambulanță.