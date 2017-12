Echipe puternice la Cupa “Stelelor Estului”

În perioada 5-9 septembrie, pe stadioanele “Farul“ şi “Ovidiu“, vor avea loc partidele celei de-a II-a ediţii a Cupei “Stelelor Estului” la fotbal, turneu rezervat echipelor under 15. Alături de gazda competiţiei, Academia Hagi, vor mai participa Zimbru Chişinău, Levski Sofia, Partizan Belgrad, Academia Puskas, Dinamo Moscova, Bursaspor şi naţionala under 15 a României. „Am încercat să aducem echipe cât mai bune şi în acest an. Singura modificare faţă de echipele anunţate este Zimbru Chişinău, aceasta urmând să participe în locul celor de la Dinamo Kiev, care, din anumite motive, nu au mai putut onora invitaţia“, a afirmat directorul general al Academiei Hagi, Zoltan Iaşko. „O astfel de competiţie ne arată nivelul la care suntem. Vom evolua împotriva unor echipe bune în grupa din care facem parte, sperăm să o câştigăm şi apoi să obţinem şi trofeul pentru a ne apăra titlul câştigat anul trecut. Se poate spune că va fi şi o mică revanşă pentru titul de campioni pe care nu l-am obţinut sezonul trecut. Am obţinut acordul federaţiei ca niciun jucător al Academiei să nu evolueze pentru naţionala României la această competiţie“, a declarat antrenorul Academiei Hagi under 15, Mugurel Cornăţeanu. „Este o onoare pentru noi să fim partenerul Academiei Hagi. Constanţa are obligaţia de a fi mereu în serviciile lui Gheorghe Hagi pentru tot ceea ce a făcut pentru acest judeţ“, a mărturisit directorul DJST, Elena Frîncu.

Cele opt formaţii au fost împărţite în două grupe: Zimbru Chişinău, Academia Hagi, Partizan Belgrad şi Levski Sofia - Grupa A (toate meciurile la Ovidiu); Dinamo Moscova, Academia Puskas, România şi Bursaspor - Grupa B (toate partidele pe stadionul “Farul”). Programul turneului - luni: Zimbru Chişinău - Levski Sofia (ora 9.00), Academia Hagi - Partizan Belgrad (ora 11.30); 18.00: Dinamo Moscova - Bursaspor (ora 18.00), Academia Puskas - România U15 (ora 20.00); marţi: Partizan Belgrad - Levski Sofia (ora 9.00), Zimbru Chişinău - Academia Hagi (ora 11.30), Dinamo Moscova - Academia Puskas (ora 18.00), România - Bursaspor (ora 20.00); miercuri: Zimbru Chişinău - Partizan Belgrad (ora 9.00), Academia Hagi - Levski Sofia (ora 11.30), Academia Puskas - Bursaspor (ora 18.00), Dinamo Moscova - România (ora 20.00). Joi, pe stadionul “Farul”, de la orele 19.00 şi 21.00, vor avea loc semifinalele, locul 1 din Grupa A cu locul 2 din Grupa B şi locul 2 din Grupa A cu locul 1 din Grupa B. Finalele vor avea loc vineri, tot pe stadionul “Farul”, de la ora 17.00 (finala mică), respectiv ora 19.00 (finala mare).