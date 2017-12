Echipele Academiei Hagi domină CN de juniori

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” este principalul furnizor al echipelor reprezentative de juniori. O situaţie normală în condiţiile în care puştii pregătiţi la Baza Sportivă de la Ovidiu se află pe primul loc la toate categoriile de vârstă ale Campionatelor Naţionale. Campioană naţională en titre la juniori A, trupa pregătită de Cristian Cămui speră să păstreze trofeul la Constanţa. După disputarea primelor 16 etape, juniorii născuţii după 1 ianuarie 1994 au 14 victorii, două remize, 88 goluri marcate şi doar opt primite. În lupta pentru primele patru poziţii care duc în play-off se înscrie şi FC Farul Constanţa, aflată momentan pe poziţia a 5-a. Juniorii B ai Viitorului conduc şi ei în clasamentul juniorilor B (născuţi după 1 ianuarie 1996), la egalitate cu FC Farul. Elevii lui Vasile Mănăilă au un golaveraj superior fariştilor după primele 16 etape: 85-6, faţă de 58-8. În campionatul juniorilor C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998), Academia Hagi este reprezentată de trei formaţii, FC Viitorul 1998, Academia Hagi 1999 şi FC Viitorul II 1999. Prima, pregătită de Cristi Şchiopu, are un parcurs perfect, 15 victorii în tot atâtea meciuri şi un golaveraj de invidiat: 96-1! Pentru Academia Hagi 1999 (locul 4 - antrenor Nicolae Roşca) şi FC Viitorul II 1999 (locul 7 - antrenor Nicolae Roşca) acest campionat reprezintă doar o oportunitate de a oferi meciuri cât mai tari jucătorilor născuţi în 1999. Academia constănţeană are două echipe înscrise în competiţie şi în CN de juniori D, Academia Hagi 2000 (locul 1 cu 15 victorii pe linie, golaveraj: 122-3) şi FC Viitorul (locul 4), ambele pregătite de Doru Carali. Clasamentul în Cupa Hagi-Danone este condus de Academia Hagi - antrenor Aurelian Despa, situaţie în care se află şi juniorii E antrenaţi de Constantin Fălină la categoria lor de vârstă. Puştii născuţi după 1 ianuarie 2002 au 16 victorii în tot atâtea jocuri şi un golaveraj pe măsură: 130-7.

„Faţă de alţi ani, la juniorii republicani grupele sunt mult mai puternice, cu Rapid, Steaua, Juventus Bucureşti, formaţie care se alătură rivalelor noastre Oţelul şi Farul. Obiectivul tuturor grupelor este calificarea la turneul final. Până în acest sezon a fost îndeplinit acest lucru cam la toate categoriile. Avem jucători selecţionaţi şi selecţionabili la toate grupele de vârstă”, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.