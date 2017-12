Echipele Academiei Hagi, victorii pe linie la Memorialele “Gheorghe Ene” şi “Gheorghe Ola”

La Sala Sporturilor din Techirghiol s-au desfăşurat, ieri, primele partide dintr-o nouă ediţie a Memorialelor “Gheorghe Ola” (copii născuţi în anul 2003) şi “Gheorghe Ene” (copii născuţi în anul 2004) la minifotbal. Competiţiile se desfăşoară sub organizarea Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa şi reprezintă primele faze ale Campionatelor Naţionale rezervate copiilor la cele două categorii de vârstă amintite. Prima zi de întreceri a adus şi primele scoruri fluviu, Academia Hagi 2004 şi CS Metalul 2003 fiind primele performere. De menţionat că Academia Hagi a reuşit să se impună în prima zi în toate partidele, cu toate cele patru formaţii înscrise în competiţii.

Rezultatele înregistrate în prima zi - CATEGORIA 2003: AS Arsenal - Săgeata Năvodari II 1-0, Trophaeum Adamclisi - CS Agigea 3-0, AS Real - FC Viitorul 0-2, CS Metalul - Sparta Techirghiol 11-0; CATEGORIA 2004: CS Agigea - AS Real 0-3, Săgeata Năvodari II - Trophaeum Adamclisi 0-5, Academia Hagi - AS Arsenal 17-0, FC Viitorul - CS Metalul 7-1, Săgeata Năvodari - AS Real 7-0, AS Real - FC Viitorul 1-4, Academia Hagi - Săgeata Năvodari 9-0, CS Bogdan Ciubotariu - CS Mangalia 9-1, FC Viitorul - CS Agigea 3-0.

Programul de azi - categoria 2003, ora 9.00: CS Agigea - Săgeata Năvodari II, ora 9.50: Trophaeum Adamclisi - Academia Hagi, ora 10.40: CS Metalul - Săgeata Năvodari, ora 11.30: Sparta Techirghiol - FC Viitorul, ora 14.00: Academia Hagi - CS Agigea, ora 14.50: AS Arsenal - Trophaeum Adamclisi, ora 15.40: Săgeata Năvodari - Sparta Techirghiol, ora 16.30: AS Real - CS Metalul; categoria 2004, ora 12.20: Săgeata Năvodari - CS Mangalia, ora 13.10: Academia Hagi - CS Bogdan Ciubotariu, ora 17.20: CS Bogdan Ciubotariu - Săgeata Năvodari, ora 18.10: CS Mangalia - Academia Hagi.