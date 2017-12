Echipele Chikitas şi CSM UVVG Arad, campioane naţionale la volei pe plajă

Sâmbătă şi duminică, terenurile special amenajate pe plaja de la Cazino, din staţiunea Mamaia, au găzduit finalele Campionatului Naţional de volei pe plajă. Pe o vreme mult mai prietenoasă decât în zilele anterioare, ultimele partide ale competiţiei au adus faţă în faţa cele mai bune patru echipe feminine şi masculine de la actuala ediţie a CN, care au oferit un adevărat spectacol, atât în semifinale, cât şi în finale. Prima echipă campioană a fost desemnată sâmbătă, la feminin, unde, în finală, s-au întâlnit Chikitas (Irina Alexandru / Suzana Manole) şi Lavani (Lavinia Tătăran / Anilena Teodorescu). După ce s-au impus, în semifinale, în faţa medaliatei cu argint din ediţia trecută, Lugoj 1 (Ana Maria Hambele / Diana Balintoni), scor 2:0 (21:12, 21:14), Chikitas nu au întâmpinat prea multe probleme în adjudecarea medaliilor de aur. Alexandru şi Manole, care au fost prezente şi pe tabloul principal în cadrul CEV Satellite Constanţa, au câştigat cu 2:0 (21:18, 21:12), cucerind pentru prima oară titlul naţional în actuala formulă. „Suntem foarte fericite că am reuşit să câştigăm acest turneu. A fost un meci puţin mai greu, pentru că s-a acumulat şi ceva oboseală, dar am reuşit să dominăm şi această partidă. Mi-am îndeplinit visul de a câştiga o medalie de aur şi în România”, a declarat Manole, cea care se pregăteşte în SUA. „Este pentru prima oară când jucăm în această formulă. A fost destul de greu, dar am reuşit să ne cunoaştem din ce în ce mai bine şi acest lucru ne bucură. Am avut parte şi de o vreme mult mai bună decât cea din zilele precedente”, a spus şi Alexandru, multiplă campioană naţională la volei pe plajă. Locul 3 a fost ocupat de Lugoj 1, care s-a impus, în finala mică, cu 2:0 (21:14, 21:15), în faţa echipei constănţene LM 2010 (Monica Tiba / Loredana Mihăilescu - CSV 2004 Tomis), care cedase, în semifinale, scor 0:2 (15:21, 15:21), în confruntarea cu Lavani.

La masculin, principalele favorite ale competiţiei, CSM UVVG Arad (Marius Maskovits / Cătălin Lelea) şi “Vuvuzelele” (Bogdan Mehedinţeanu / Marian Bala) s-au întâlnit, duminică, în marea finală. Campionii naţionali ediţia trecută, Maskovits şi Lelea s-au impus, cu 2:0 (21:14, 21:17), în faţa câştigătorilor de la juniori din 2009, Mehedinţeanu şi Bala. „A fost un meci mai uşor pentru noi decât cel din semifinale. Competiţia a crescut însă de la an la an. A fost bine pentru noi că am avut şi o competiţie europeană şi am putut participa la CEV Satellite şi sperăm că vor fi şi mai multe turnee pe viitor în ţară”, a declarat Lelea. „Suntem o echipă care iubeşte vântul. Azi am avut parte de el şi a fost bine, pentru că nu a fost unul foarte puternic aşa cum a fost la CEV Satellite”, a spus şi Maskovits. Medaliile de bronz au fost adjudecate de “Mavi Bucureşti” (Abrudan Moisa / Adrian Holhoş), care a trecut, în finala mică, cu 2:0 (21:18, 21:19), de “Magic Hand” (Tudorel Farcaş / Valentin Hupoiu). „Primele patru echipe au fost foarte apropiate din punct de vedere valoric. Avem generaţii foarte talentate, care vin din urmă. Sper ca de la an la an să fie o luptă aprigă pentru primele patru locuri”, a declarat Adriana Strutinsky, vicepreşedintele Comisiei de volei pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Volei. Câştigătoarele actualei ediţii au fost premiate de către Icar Tours.

Voleiul pe plajă continuă în această săptămână la arenele special amenajate pe plaja de la Cazino, astăzi, începând cu ora 10.00, fiind programate primele partide din cadrul Campionatului Naţional rezervat cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor. „Speranţele voleiului pe plajă vor evolua în această săptămână, iar după aceste turnee vom putea avea o imagine mult mai clară asupra locului pe care îl ocupă voleiul pe plajă la ora actuală la nivel naţional. Sperăm ca şi întrecerea de la juniori şi cadeţi să se bucure de o participare numeroasă”, a declarat Oana Sârb, preşedintele Comisiei de volei pe plajă din cadrul FRV.