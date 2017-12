Echipele de intervenţie iau în calcul şi varianta morţii copilului dispărut la Rînca

Aproape 100 de poliţişti, jandarmi şi salvamontişti au continuat, ieri, să-l caute pe băiatul de şapte ani, din Techirghiol, dispărut joi, de la o cabană din munţii Parîng. Scotocirile s-au făcut în zona rîurilor şi pîrîurilor din jurul staţiunii Rînca, însă nici de această dată nu au dus la niciun rezultat. Rîurile Galbenul şi Gilort, situate la cîţiva kilometri distanţă de zona în care a dispărut copilul, au fost verificate pînă acum în perimetrele în care acestea se intersectează cu diferite drumuri sau cărări de munte. Bunicii lui Constantin Velcev au fost testaţi cu poligraful tot duminică dimineaţa. Potrivit poliţiştilor, după ore de audieri, s-a constat că aceştia nu au minţit în declaraţiile lor. Mama copilului dispărut spune că fiul ei este un copil ascultător şi nu ar fi intrat în pădure singur. „Este un copil cuminte şi ascultător. Îi plac poveştile, ca fiecărui copil. Cel mai mult îi place Cartea Junglei, dar nu cred că s-ar fi dus în pădure ca să caute ursul. Ştia şi i-am explicat mereu care animale fac rău omului. Ştia că este în pericol dacă pleacă de lîngă bunici. Nu ştiu ce să mai cred. L-au căutat 400 de persoane, le mulţumesc, nu am mai văzut niciodată un asemenea efort. Dar nu a găsit nimeni nimic, nicio urmă. Eu nu cred că fiul meu ar fi intrat în pădure. Sîntem disperaţi, nu mai ştim ce să facem“, a spus Olga Velcev. Femeia a adăugat că nu şi-a pierdut speranţa că fiul său va fi găsit nevătămat. Bunica băiatului, care se afla în cabana în care erau cazaţi în momentul dispariţiei, a spus că micuţul nu ar fi plecat fără să întrebe. „Nu există nicio logică în dispariţia lui Costea. Nimic. El nu ar fi plecat de lîngă noi. Este foarte cuminte, dacă vroia ceva, mereu venea şi ne întreba dacă are voie, dacă poate să ia acel lucru“, a spus Nadejda Arbuz, bunica lui Constantin Velcev.

Căutat cu cîini specializaţi în găsirea de cadavre

Autorităţile spun că şansele ca băiatul să mai fie găsit în viaţă scad pe zi ce trece. Au trecut mai bine de patru zile de cînd copilul a fost dat dispărut. Băiatul a fost căutat, duminică, cu un elicopter cu cameră termosensibilă, însă fără rezultat. Comandantul Unităţii de Aviaţie a Ministerului de Interne, comandorul Niculai Chiriţă, a declarat că elicopterul a survolat suprafeţe foarte mari, unde era exclus să fi ajuns copilul, şi că nu a fost găsită niciun fel de urmă a acestuia. După atîtea zile de căutări, cu elicoptere, cîini şi sute de oameni, poliţiştii iau în considerare orice variantă, chiar şi cea a răpirii. Sabin Cornoiu, şeful Salvamont Gorj, a declarat că este pentru prima dată când în Rînca dispare fără urmă o persoană: „Continuă căutările, dar speranţele sînt mici. Am impresia că sîntem pe o pistă greşită. Este posibil ca minorul să nu mai fie în Rînca. L-am căutat cu elicopterul, cu cîini special antrenaţi. Este imposibil să dispară fără urmă. Nu există niciun animal care să mănînce un copil fără să lase vreo urmă, iar noi nu am găsit nimic. Nicio haină, nici sînge, nimic. Am găsit vreo patru persoane care ne-au spus că l-au văzut pe un drum, însă am verificat acolo şi acel drum este în spatele cabanei. Nu este nicio urmă“, a declarat Cornoiu.

Echipele de intervenţie vor lua în calcul, începînd de astăzi, şi varianta morţii copilului de şapte ani, dispărut săptămîna trecută în zona Rînca, astfel că, în acest sens, vor fi aduşi de la Sibiu doi cîini specializaţi în găsirea de cadavre, a declarat şeful IPJ Gorj, cms şef Viorel Caragea. Potrivit sursei citate, poliţiştii au stabilit că băiatul avea o problemă locomotorie şi nu putea merge mult timp pe distanţe mari, întrucît obosea, lucru pe care bunicii şi mama lui nu l-au spus echipelor de intervenţie, considerîndu-l un element neimportant. Totodată, poliţiştii au aflat, în urma unor cercetări că băiatul avea şi o problemă de vorbire şi mergea la un logoped la Constanţa.

Scotociri fără succes

În cursul serii de luni, a fost făcută o reconstituire a traseului pe care bunicii şi copilul îl parcurgeau prin staţiune cînd mergeau la plimbare. În cadrul reconstituirii, bunicii s-au întors după aproximativ 20 de minute, timp în care a fost parcursă o distanţă de jumătate de kilometru. În mod normal, potrivit studiilor, o persoană normală parcurge un kilometru în aproximativ zece minute. În acelaşi timp, tot ieri seară, poliţiştii au făcut o serie de fotografii în cabana în care stau bunicii copilului dispărut şi au căutat eventuale urme sau probe care i-ar putea ajuta să afle ce s-a întîmplat cu băieţelul.

Vinerea trecută, aproape 100 de poliţişti, jandarmi, salvamontişti şi voluntari au scotocit fără succes împrejurimile staţiunii Rînca. Imediat după sesizarea dispariţiei, în zona turistică a fost instituit un punct de comandă, condus de adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj, cms. şef Ion Voinescu. Acesta i-a împărţit pe poliţişti şi pe jandarmi în patrule de cîte două-trei persoane, care au plecat pe munte, prin păduri, dar şi prin staţiune, pentru a-l căuta pe Constantin Velcev. Bunica micuţului a spus că nepotul ei a rămas doar cîteva minute singur, în apropierea pensiunii. Mai întîi, femeia l-a căutat împreună cu alte persoane la unităţile de cazare din vecinătate, după care, în jurul orelor 22.00, a cerut ajutorul autorităţilor. Poliţiştii şi salvamontiştii au efectuat în noaptea de joi spre vineri verificări preliminare ale zonei în care s-ar fi putut rătăci băiatul, scotocirile fiind reluate vineri dimineaţă, cu efective sporite. Potrivit anchetatorilor, băiatul a fost văzut ultima dată joi după-amiază, în jurul orelor 17.00, cînd a părăsit pensiunea pentru a merge la bunicul său, care se afla în apropierea clădirii. Constantin Velcev are 1,25 metri înălţime, greutate de aproximativ 25 kg, faţă rotundă, păr şaten, ten alb, ochi verzi. Persoanele care au informaţii legate de acest caz sînt rugate să sune la numărul european pentru dispariţii de copii, 116.000, apelabil gratuit din toate reţelele de telefonie fixă sau mobilă.