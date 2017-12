Echipele de intervenţii împotriva poleiului, pe fază

Constanţa a depăşit “moda” instituită la nivel naţional conform căreia autorităţile locale şi centrale sînt luate pe nepregătite de primele ninsori. Ieri, la prima fulguială mai serioasă din acest an, drumarii din municipiul şi judeţul Constanţa au fost pe fază. Începînd de dimineaţă, echipele de intervenţie ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) au patrulat toate zonele în care de obicei se formează polei şi au împrăştiat materiale antiderapante acolo unde a fost nevoie. „Ieşim tot timpul în patrulare dimineaţa, chiar dacă temperaturile sînt puţin peste zero grade Celsius, pentru că în anumite văi şi pe poduri se poate forma polei din cauza vîntului rece. Pînă la această oră nu s-au înregistrat probleme în judeţul Constanţa”, a declarat aseară tîrziu directorul general RAJDP, Vasile Moldovanu. Şi în municipiul Constanţa, echipele de deszăpezire au ieşit pe străzi pentru acţiuni preventive. Directorul Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa, Ionel Pilat, a declarat că trei autospeciale se aflau aseară pe principalele artere rutiere ale Constanţei pentru a împrăştia materiale antiderapante. „Am acţionat pentru a preîntîmpina blocajele rutiere sau producerea de accidente auto care pot apărea dacă temperatura scade sub zero. Avem trei autospeciale active în permanenţă, o autospecială în rezervă şi două wole care au rolul de a transporta materialele antiderapante către echipele de intervenţie aflate pe teren. Avem pregătite 600 de tone de materiale antiderapante care vor fi folosite împotriva poleiului”, a afirmat Pilat. El a declarat că aseară s-a intervenit cu materiale antiderapante pe toate bulevardele din oraş, pe străzile pe care circulă mijloace de transport în comun, pe poduri şi pe străzile în rampă.